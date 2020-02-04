防疫物資太熱門 她遭匪徒「搶口罩不搶錢包 」

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2020-02-04 16:00香港01 記者安祖娜／報導

口罩供應持續短缺，不少市民「一罩難求」，慨嘆香港竟有搶劫口罩的情況出現。 圖／香...
口罩供應持續短缺，不少市民「一罩難求」，慨嘆香港竟有搶劫口罩的情況出現。 圖／香港01資料照片
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口罩供應持續緊張，不少港人每人都在「倒數」家中的口罩存貨，有錢也不一定買到。有網民昨分享，其媽媽昨排隊成功於家品店買到一盒口罩，手持口罩及銀包回家期間，竟遇賊人搶劫，然而賊人「搶口罩都唔搶銀包」，經歷令網民憤怒又驚訝，直斥賊人是「人渣」、「老人家都搶，無陰公」。

該網民早前於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」分享，指其媽媽昨日（3日）下午於家品店成功買到一盒口罩，不料回家時卻被搶劫。樓主指媽媽買到口罩後便打算回家，「當時家母一手拎住銀包一手拎住盒口罩，個賊搶口罩都唔搶銀包」，他未有交代媽媽有否受傷及報警，稱分享事件只想提醒網民照顧好家中長者，「以前就財不可以露眼，𠵱家連口罩都不可以露眼」。

不少網民看過帖文直斥賊人可恥，「我真係冇辦法想像呢啲係唔係人做嘅嘢！畜生都不如！」、「聽到都心噏」、「真係荒謬，唔係搶手袋，而係搶口罩」、「老人家嘅口罩都搶，人渣」。

亦有人感同身受，分享身邊親友或親身經歷，指現時抗疫物品千金難買，外出時隨時被偷，「同事個朋友嘅阿媽喺旺角遇到同一事件，買完一行出去舖頭無幾步就俾人推跌咗，搶咗盒啱啱買到嘅口罩」、「前幾日我朋友嘅媽媽都係街俾人搶咗盒」、「我都被人偷咗酒精消毒，掛喺背包無咗」、「我小朋友都俾人偷咗掛喺背囊嗰支搓手液」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎口罩香港

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