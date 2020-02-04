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幾經波折 武漢台商包機終於回來了

武漢台協會長蕭永瑞：第二批台胞返台仍是東航執飛

2020-02-04 00:01聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

滯留武漢台灣民眾首批247人3日晚間搭乘東方航空班機返台，武漢台協會長蕭永瑞表示，5日還會有第二班「春節加班機」，運載第二批滯留湖北的台灣民眾返台，一樣是東航從武漢直飛桃園機場

至於「包機」為什麼變成「春節加班機」，武漢台協會長蕭永瑞表示，技術性問題她不清楚，不過航班的確是為送台胞回台灣的專機，也因此，機上247人全是台胞。

蕭永瑞表示，送台胞回家的東航「包機」，早在五六天前就開始各方聯繫，因為武漢封城，一度考慮將台胞改道從湖南起飛，後來因為首批返台台胞主要是老、弱優先，以及因旅遊或商務在武漢短期滯留的台胞，所以最後決定從武漢直飛回台。

目前確診的一位台商已經住院，另有兩名疑似病例，蕭永瑞表示，三人都留在武漢當地就診，而3日返台的247名台胞，在天河機場出發前，機場人員會同有關方面對他們進行了全面檢疫排查，確認了機上沒有任何人受到感染才放行。

班機數度延遲起飛，蕭永瑞表示，登機台胞都是在晚間6點就已經完成手續，預定6點半起飛，最後是9點38分起飛，詳細原因不清楚。外傳原本要上海航空執飛，她表示，從頭到尾都沒有考慮上航， 一直以來都是跟東方航空聯繫。

蕭永瑞說，關於滯留武漢台灣民眾返台事宜，外界聲音很多，她認為「這些人都是在刷存在感」，她對此感到困惑，覺得有必要澄清。

蕭永瑞表示，滯留武漢台胞受到了各方的關心，他們中大部分人都相當鎮定。武漢目前水電氣正常，超市也營業，吃喝不是問題。一些媒體所報導的武漢是被渲染過的。台灣在武漢的許多中小台資企業主都沒有選擇回去，說明大家對抗擊疫情是有信心的。

蕭永瑞3日與已確診患新型肺炎的台胞通過電話。她透露，患者得到了很好照顧，體溫已有所下降。「他太太比較緊張，他本人精神還好」。

首批247名滯留武漢的台胞3日晚間乘坐東方航空班機返台。圖為台胞抵達武漢天河國際...
首批247名滯留武漢的台胞3日晚間乘坐東方航空班機返台。圖為台胞抵達武漢天河國際機場準備乘機。（中新社）
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