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5萬清華師生 線上一起上課

2020-02-04 02:21聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

在防控新型肺炎疫情的特殊時期，北京清華大學全校師生3日以雨課堂的線上方式同上一堂課。約5萬名在清華大學工作學習的老師、學生和全球145個各地校友會代表在不同的地方，共同迎來特殊的「開學第一課」。

中新社報導，清華大學黨委書記陳旭表示，為防止疫情蔓延，學校暫停了校園參觀，關閉了藝術博物館、圖書館、體育館，推遲了藝術類招生專業考試，發布了延期開學的通知。校內所有樓宇和家屬區每天定時消毒，對入校人員和車輛加強管控。開設了心理咨詢服務熱線，引導大家正確認識疫情、緩解焦慮情緒。

清華大學校長邱勇做了題為「自強的清華人永遠保持奮進的姿態」的報告。他說，延期開學不是不上課，需要師生共同努力把疫情對教學的影響降到最低。他鼓勵教師探索與線上教學相適應的答疑、考試、考核方式，高質量完成相應教學任務。本科生綜合論文訓練的題目、內容與組織方式可做適當調整。擬畢業研究生的最終學術報告會與學位論文答辯會的組織方式與完成時限可以適當調整。

2020年春季學期清華大學共開設3098門課程，按照課程進度，將於原定的2月17日開始進行教學。該校將利用信息技術手段開展線上授課和線上學習。

清華大學社會科學學院教授龍登高說，這天可能是參與人數最多、分布地域最廣、形式最獨特的一堂課，「本學期我的兩門課將以在線教學的方式開展，我已經開始準備，迎接挑戰」。

身在武漢的該校計算機系學生李文哲說，自疫情發生之初就一直收到來自學校的關懷。「今天邱勇校長說：在湖北的1403名同學和186名老師是學校最牽掛的人，讓我充分相信學校就是我堅強的後盾。在接下來的日子裡，我將嚴格按照學校的統一組織，自發學習、提升自己」。

清華大學疫情北京

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