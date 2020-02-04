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地球之腎 青海加強保護溼地

2020-02-04 02:21聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2月2日是第24個世界濕地日。濕地被譽為「地球之腎」，位於長江、黃河、瀾滄江發源地的青海被譽為「三江之源」，近年來中國大陸不斷加大力度保護「江源之腎」。

新華社報導，青海省濕地面積814.36萬公頃，占全大陸濕地總面積的15.19%，是中國大陸濕地面積最大的省分。青海省林草局濕地管理處處長王孝發說，青海全省分布沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地和人工濕地等4大類17型濕地；全省有青海湖鳥島、扎陵湖、鄂陵湖3處國際重要濕地，17處國家重要濕地，19處國家濕地公園，1處省級濕地公園，32處省級重要濕地。

據了解，2019年青海省共落實濕地保護資金7400萬元（人民幣，下同），其中財政林業改革發展濕地補助項目資金7300萬元，省級支農資金100萬元。

三江源是中國大陸首個國家公園體制試點地區。目前三江源地區濕地面積416.52萬公頃，其中河流濕地58.99萬公頃、湖泊濕地87.76萬公頃、沼澤濕地265.33萬公頃、人工濕地4.44萬公頃。

青海在全大陸率先實施了濕地生態管護員制度。2015年起，三江源綜合試驗區22個縣市 內共設置963名濕地生態管護員，管護湖泊、河流和人工濕地面積192.7萬公頃。

桑傑是青海省果洛藏族自治州瑪多縣勒那村牧民，是一名生態管護員。他的家鄉瑪多縣是黃河源頭第一縣。「我的工作就是保護好家鄉的山山水水，對周邊的濕地、河源水源地、林地、草地、野生動物進行日常巡護和監測。」他說。

濕地保護教育同樣納入青海中小學。青海省林草局濕地管理處支持青海省環境教育協會、西寧湟水國家濕地公園等單位共同編制濕地自然教育案例、自然教育讀本等。

2019年3月，青海省西寧市第一中學成為西寧市首家「濕地學校」，該校團委書記徐佳佳說：「學校有上千人次師生參與到有關濕地保護活動，通過實踐，同學們更加熱愛自然了。」

濕地公園人工濕地

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