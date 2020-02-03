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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

當局早早訂購2000萬片 澳門無口罩之亂

2020-02-03 13:58世界日報 香港3日電

確保買得到！澳門無口罩之亂 歐新社
確保買得到！澳門無口罩之亂 歐新社
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澳門大部分人都能順利在藥局買到口罩，南華早報報導，澳門政府1月22日發現武漢肺炎首起確診病例後，訂了2000萬片口罩，居民到指定藥局出示澳門身分證，每人每十天最多可購買十片口罩，只要八澳元（約台幣卅元）。

專家說，這是澳門因應公共衛生危機優於香港的例子之一。他們將港澳差異，歸因於政府更快更好的協調反應、毅然決然祭出陸客入境管制措施，以及全面搜集和有效使用大數據。

澳門社會事務評論員蘇文欣說，澳門處理武漢肺炎問題比香港好太多。配售口罩是澳門政府至今為止，採行的最重要措施之一。他指出，大部分人會急著買到所有的口罩，控制配售，以確保澳門民眾每十天有十片口罩，而且立即能買得到，很有建設性。他說，每個人都知道這樣還不夠，但能教人心安。

蘇文欣說，限制來自湖北省的陸客，是正確措施。澳門高度仰賴觀光客，但政府毅然採取行動，保護人民的生活和健康。

湖北省居民或過去14天曾去過湖北的旅客，不能入境澳門，除非持有未受感染的醫療證明。澳門警方27日搜查86家旅館，約150名來自湖北的陸客遭驅逐出境。

針對港人最近要求全面關閉中港邊境，香港特首林鄭月娥1月31日表示，這措施是對大陸人的歧視。香港政治評論家盧兆興說，港澳處理表現有別的原因，包括澳門人口60萬，少於香港逾700萬，以及澳門近幾年以臉部識別記錄出入境旅客，電腦裡有陸客和外國人的啟程地。

澳門香港特首口罩

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