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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

菲律賓緊急封關 逾百菲傭飛港前被迫滯留機場

2020-02-03 14:00世界日報 香港3日電

武漢肺炎恐慌，百名菲傭不獲准登機來港。 香港中國通訊社
武漢肺炎恐慌，百名菲傭不獲准登機來港。 香港中國通訊社
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菲律賓因應當地出現首宗新型冠狀病毒死亡病例，昨擴大臨時旅遊禁令，禁止外國人經內地、香港及澳門入境，即使是菲律賓人，回國後也要隔離14日。禁令同時限制菲律賓公民出境到中港澳，在港工作的菲傭也受新政策影響。

綜合媒體報導，菲律賓禁止國民前往內地及港澳。勞工及福利局局長羅致光表示，局方會緊密聯繫菲方，暫時未知道受影響菲傭的數目。

有港外傭關注組織指出，昨天原本乘搭CX930回港的菲律賓傭工最終無法登機，至少百人被逼滯留機場，至今已接獲20宗香港雇主求助。

有雇主表示：「好徬徨，政策來得太突然，完全無寬限期！加上小朋友最近放假，搞得我之後要請假。」他希望入境處及領事館可為香港雇主提供解決方法。香港外傭雇主關注組召集人徐曉彤認為原預計禁令只限制外國人入境，未料同時限制菲律賓人離境，她昨已收到20多個雇主求助，稱外傭滯留當地機場，正尋方法讓外傭以較迂迴交通方式回港。她要求港府介入與菲律賓當局交涉，亦可要求雇主做足防護措施、避免帶外傭往內地等。

香港家庭傭工雇主協會會長容馬珊兒表示，菲律賓傭工回鄉高峰期是12月，一般而言，外傭與雇主訂立兩年合約，至少可享14日年假，也多數會向雇主要求一次過放，連同兩天的例行休息日，合共可放16日大假回鄉。若傭工為同一雇主工作九年或以上，每年更可享有14日年假，則兩年有28日年假，故她認為14日的隔離期對菲律賓傭工的影響不大。

菲律賓香港機場

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