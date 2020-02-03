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在閩台胞宅家：惦記武漢朋友

2020-02-03 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「電視每天都不關機，新聞節目實時播報新聞，聲音開得大大的。」留在福建省廈門市過春節的台胞方意茹受訪時說，當下最關心的就是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情

中新社報導，到大陸創業5年的方意茹，今年已是二度選擇在大陸過年。上次在大陸過年，她去了海南、廣東等地旅遊，體驗當地的年味。今年春節，她原本也有很多計畫和安排，「大陸很多城市都很美，春節又有各種好玩的活動，想去逛逛，順便見見老朋友。」

突如其來的疫情，令方意茹的安排和計畫泡了湯。方意茹說，「當鍾南山院士在電視中建議大家不要出門後，我就取消了外出旅遊的計畫，隨後開啟了自己的抗疫生活」。

報導稱，在方意茹看來，抗擊疫情，在閩台胞也不能缺席，應積極主動參與疫情防控。每天，方意茹都要收看和閱讀各種疫情新聞，跟大陸同胞同喜同憂。「千萬人量級的城市說封就封了，許多醫生、媒體人都爭著去武漢支援，這些都令我感動得流淚。」方意茹說，這也讓她對抗擊疫情很有信心。因此，每當台灣親屬和朋友來電表示關切時，方意茹都回答道，「這邊沒事，大陸的措施超有力。」

為抗擊疫情，和許多大陸民眾一樣，方意茹今年春節期間也都宅在家中。她說，需要生活必需品時，就通過網購送到家中；偶爾要出門時，都戴好口罩，「保護好自己，也是保護他人」。

疫情下的春節，在方意茹看來，並沒很大差別。她說，這也就是一個比較「宅」的超長春節假期，物資很充足，生活很便利，除夕大餐也很豐盛；利用假期還讀了此前購買的多本書，還掉了欠下的書債，並靜心思考新一年的發展計畫。

對於湖北武漢，方意茹記憶深刻，「曾去過很多次，登過黃鶴樓，吃過熱乾面，啃過鴨脖子。武漢是個很美很有歷史的城市，民眾都很熱情很有趣。」方意茹很惦記武漢朋友，「春節同他們通過幾次電話，幸好都很健康。」在做好自身防護的同時，從事物流業的方意茹也積極投身抗疫中，為外貿企業對接醫療物資資源，「盡己所能為抗擊疫情做一點事情，也希望早日戰勝疫情」。

疫情春節福建

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