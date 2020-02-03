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北京迎鼠年初雪 網友祈願：疫情快快過去吧

2020-02-03 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2月2日，北京市降下農曆鼠年的第一場雪，大部地區為小雪。面對本次降雪，不少網友在微博上表示「願雪落疾除，歲歲平安」、「鼠年第一場雪，瑞雪兆豐年，希望早點春暖花開，疫情快快過去」。

中新社報導，北京市氣象部門披露，2月1日至2日，大陸華北地區出現大範圍降雪天氣，京津冀地區以小雪為主，北京東部、天津、河北東部、山西、陝西中北部局地中雪。

北京市氣象台首席預報員郭金蘭指出，此次降雪的主要成因為高空槽伴隨冷空氣東移；偏南暖濕氣流北上，提供水汽輸送；地面倒槽輻合區，具有動力抬升作用。

郭金蘭稱，2月1日23時前後，北京市自西向東出現降雪。1日22時至2日10時，北京市平均降水量1.7毫米，城區平均2.4毫米，城市副中心1.8毫米，西北部1.2毫米，西南部1.0毫米，東北部2.0毫米，東南部1.7毫米；最大降雪出現在朝陽清河營郊野公園，5.9毫米。大部分地區積雪深度1到4公分。

北京市大部地區為小雪，由於低層濕度大，2日上午能見度較差，有輕霧，山區局地有霧。北京市氣象部門提示，目前北京市在道路結冰黃色預警信號中，要防範積雪、道路結冰和低能見度天氣對交通不利影響。

北京市公交集團表示，2月1日晚間，公交集團第一時間啟動雪天應急預案，加強應急值守，確保雪天公交安全運營。

北京降雪

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