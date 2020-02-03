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廣東AI教學 抗疫停課不停學

2020-02-03 01:55聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發，大陸各級學校紛延後開學，圖為呼和浩特市高三學生在...
新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發，大陸各級學校紛延後開學，圖為呼和浩特市高三學生在家中利用網路平台聽課學習。 （中新社）
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因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情嚴峻，2020年春季學期延期開學，這對今年參加高考的學生而言是個考驗。為解決這一問題，廣東廣雅中學、廣東實驗中學等廣東多所中學使用人工智能在線課程系統開展教學工作，讓學生「停課不停學」。

中新社報導，廣東廣雅中學相關負責人表示，為彌補線上自主學習的不足，學校將利用智慧課堂智能平板、智學網App及網頁端等信息化工具，在提供學習資源的同時，對學生實行學習任務打卡、作業在線提交與批閱、高三畢業班在線直播教學與答疑等輔助手段，充分發揮互聯網優勢，確保學生在線學習質量。

據廣東實驗中學介紹，為保證高考備考工作順利開展，從2月初至正式開學前，該校與廣東省教育技術中心（廣東省電化教育館）合作，通過線上平台，為高三學生提供在線學習課程，指導同學高效備考。

為保障「停課不停教、不停學」，大陸各地紛出現線上教學模式。圖為內蒙呼和浩特市第六...
為保障「停課不停教、不停學」，大陸各地紛出現線上教學模式。圖為內蒙呼和浩特市第六中學，工作人員為教師張虎彪錄製講課影片。 （中新社）
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廣東實驗中學相關負責人表示，該校教師通過科大訊飛的智慧課堂系統錄製微課，並通過智學網系統將微課發送給高三年級900多名學生進行在線教學。學生學習完畢之後通過「打卡」來記錄，並通過在線完成作業練習的方式反饋給老師，老師再統一收集學生答案，結合系統進行分析批改，針對集中出錯的典型題目錄製微課為學生進行解答。

科大訊飛相關負責人表示，疫情發生後，科大訊飛迅速成立專項工作組，摸排全國中小學生「停課不停學」需求，緊急開發智慧教育標準解決方案，並提出多種在線教學模式供師生使用。目前，科大訊飛的智慧教育產品在廣東已覆蓋約1500所學校，隨著中小學陸續進入開學時間，可幫助這些學校通過在線方式實現「停課不停學」。

停課疫情

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