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山西男踢一腳 688米護欄應聲倒 網諷「豆腐渣工程」

2020-02-02 13:45世界日報 中國新聞組／北京2日電

一條「山西省臨汾市古縣口罩男一腳飛踹致215根石柱斷裂」的視頻近日引發熱議，網友在譴責視頻中男子行為的同時，也對河邊護欄工程質量產生質疑。

中新網報導，1月29日14時許，古縣十里長廊部分護欄遭人為破壞，有215根石柱斷裂，受損長度688米。視頻中，涉事男子一腳飛踹，致一根石柱斷裂，由鐵鍊相連的兩側石柱也紛紛墜入河中，如同多米諾骨牌。「橋——質量堪憂，人——素質堪憂。」「可能是豆腐渣工程。」「他的做法沒素質，但為啥一腳就能踹斷？」男子的行為和防護柱工程質量引發網友熱議。

古縣十里長廊始建於2007年，是古縣居民健身休閒的沿河步道。古縣縣委、縣政府將十里長廊提質工程確定為2019年全縣重點工程。

據報導，經古縣公安局初步調查，師某某、張某某二人當天在十里長廊散步時，萌發拍攝抖音的想法，師某某隨即飛腳蹬踹後牆和防護柱，造成一根防護柱斷裂。因石柱由鐵鍊連接，受重力累加影響，造成相鄰的防護柱相繼折斷。公安機關初步定性這是一起故意損壞公共設施的違法行為，該行為產生的後果很嚴重、影響很惡劣，將進一步固定證據，依法處置。師某某在看到微信群視頻後，第一時間打110報警電話投案。

報導稱，古縣十里長廊護欄破壞事件應急處置領導小組辦公室日前回覆稱，目前已聘請第三方機構及專家對工程設計方案進行評估、對工程質量進行檢測鑑定。

男子一腳踢向河邊護欄。視頻截圖
男子一腳踢向河邊護欄。視頻截圖
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男子一腳踢向河邊護欄，護欄逐條倒下。視頻截圖
男子一腳踢向河邊護欄，護欄逐條倒下。視頻截圖
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