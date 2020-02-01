仇中？經濟學人封面：地球戴上「五星旗口罩」

《經濟學人》封面地球戴口罩，摔破中國「玻璃心」。 取自臉書 分享 facebook 《經濟學人》30日刊登《武漢病毒將成為流行病嗎？》（Will the Wuhan virus become a pandemic?）一文，並為中國和東半球戴上一個五星旗口罩。文章指2019新型冠狀病毒引發的武漢肺炎，不只影響中國和世界經濟，也可能在中國造成政治效應。

文章指出，新型傳染病有兩點引發高度警惕，其一是傳染幅度呈指數性成長，引發各界揣測最壞狀況，另一點則是高度不確定性，尤其是缺乏數據及矛盾報導，代表科學家無法排除最惡劣狀況。

武漢肺炎病情的最大不確定性，來自中國境內的未回報病例數。目前最可能猜想是，武漢肺炎已在中國扎根，很有可能在全球散播，甚至可能變成季節性傳染病。

科學家已開始研究疫苗和療法以減輕傳染病的嚴重性，但需耗時6至12個月，必須先仰賴公衛體系遏止疫情。

經濟學人認為，相較於2003年的SARS疫情，中方科學家應對武漢肺炎的表現獲得專家讚揚，政治人物就比較差勁，像是疑似發源地點環境惡劣，地方政府不重視科學發現，也未在疫情扎根後即刻採取嚴格檢疫，讓100萬潛在傳播者離開武漢市。

經濟學人指出，目前中國已採取史上最大、最嚴厲、也是其他國家難以想像的隔離措施：武漢和湖北省各地陸續封城，延長春節休假和停班停課。但中國可能付出巨大代價，連帶導致全球經濟成長跟著顯著下降。

此外，中國共產黨過去主張他們的統治比民主更有效率，現在卻被嚴重的疫情戳破。就算經濟會在疫情消退後反彈，中共和總書記習近平的聲譽可能會蒙受更持久的影響。

報導指出，經濟學人的報導引發中國網友不滿，網友湧入經濟學人臉書抨擊「幼稚」、「病毒，還是種族主義？」、「當人們的生命處於危險之中，看到如此不恰當的諷刺，真是令人震驚」。不少外國網友大讚封面做得好，批評中國報導總是掩蓋真相，但也有人溫和的提醒「小心，這張圖很仇外」。