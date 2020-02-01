野生動物還在賣！湖北搗非法經銷點

野生動物還在賣，湖北搗毀一地下非法野生動物經銷點，現場查獲多隻野生動物。 取自湖南日報 分享 facebook

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士曾表示，新型冠狀病毒的來源很大可能是野味，「比如竹鼠、獾這一類」。在抗擊疫情的關鍵時刻，湖北執法部門竟又發現一地下非法野生動物經銷點，現場查獲多隻野生動物。

觀察者網引述中國崇陽網報導，湖北咸寧崇陽縣林業局野生動物保護站在全縣執法巡查中發現，在港口鄉有一處地下非法野生動物經銷點。現場依法收繳麂活體一隻、死體一隻、皮九張，鼬獾活體一隻，黃鼠狼皮一張，執法民警依法對所有作案工具進行了集中銷毀。

涉案當事人、非法野生動物經銷點負責人張某稱自己收購了一點江西、通山送過來的野生動物，現在才知是違法行為，虛心接受處理，今後絕不再犯。

崇陽縣林業局野生動物保護站將對此次收繳的野生動物活體進行放生，對死體進行無害化處理。縣公安局已對該非法經銷點立案調查，對案件作進一步審理。

此外，據湖南日報報導，根據群眾舉報，湖南永州林業部門及森林公安民警日前突擊檢查了位於祁陽縣羊角塘鎮復興社區的一處非法網上經營野生動物窩點，現場查獲河麂凍體10隻、野豬凍體1頭、竹鼠凍體10隻、野兔凍體57隻以及鳥類凍體17袋，鱷魚龜活體8隻、草龜活體2隻。

此外，為嚴防疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，市場監管總局、農業農村部、國家林草局1月26日決定，即日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。