親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

第三高票！立院院長選舉拿1票 賴品妤喊冤「真的沒投自己」

超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

疫情失控 武漢市委書記內疚：若早決定，讓黨少操心

2020-02-01 14:20世界日報 中國新聞組／北京1日電

武漢疫情牽動人心，央視新聞頻道《新聞1+1》昨晚播出主持人白岩松連線湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強，解讀公眾關心的疫情問題。馬國強內疚、自責地表示，「如果我早一點決定，結果會比現在要好。」

武漢市委書記表示「如果我早一點決定，結果會比現在要好」。 微信
武漢市委書記表示「如果我早一點決定，結果會比現在要好」。 微信
分享

回答白岩松「武漢警覺夠嗎？」的問題時，馬國強表示，這有幾個重要的時間節點，最初發現幾名患者，普通的抗生素不管用，引起警覺，衛計部門開始上報。30日、31日（2019年12月）其他醫院也發現類似患者，上報國家衛健委，才有國家衛健委派出指導組、專家組指導工作。到了1月12日、13日又是重要時間節點，隨著病例增加，特別是泰國曝出第一例從武漢去的旅遊的人，湖北採取了機場測溫、高鐵站測溫的措施。隨著疫情發展到了20日又是一個時間節點，李克強總理召開常務會把這類新型肺炎界定為乙類傳染病。

馬國強表示，這一段時間他的心態是內疚、愧疚、自責，「我一直在想，如果我早一點決定，採取像現在嚴厲的管控措施，結果會比現在要好的，對全國各地的影響會小，也會讓黨中央、國務院少操心。」

他說：「比如說在12、13日測溫的那天，是否可以採取像23日採取的控制飛機、高鐵、汽車、輪渡出行。那時如果採取措施，可能疫情會有所緩解，不至於像現在這樣一種狀況。」

馬國強並坦承自己很緊張，「我從來沒有遇到過這麼重大的挑戰。這場挑戰是一場戰役，是看不見敵人的戰役。在應對這樣戰役的情況下，一方面要做防控，一方面要做救治。同時保障市民正常生活、保障城市正常運轉。這樣的心態，由於我們工作沒有做好，沒有當機立斷，導致疫情輸出到了國外、輸出到了國內。」

武漢肺炎

延伸閱讀

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

零自由行陸客再加武漢肺炎疫情　墾丁觀光業憂霸...

新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴...

武漢肺炎韓星開第一槍 崔振赫見面會宣布延期

相關新聞

台商馳援武漢出錢出力 蔡政府還在袖手旁觀

2020-02-01 10:17

野生動物還在賣！湖北搗非法經銷點

2020-02-01 14:26

仇中？經濟學人封面：地球戴上「五星旗口罩」

2020-02-01 14:20

菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

2020-01-31 17:30

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

港人搶糧 甄珍：家傭跑4超市都被掃空

2020-01-31 13:41

澳門無限期停課 港教育界籲跟進

2020-01-31 13:12

女報警稱男友疑染肺炎到處跑 警尋人後揭傻眼真相

2020-01-31 09:23

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

憂疫情蔓延 北京昌平一村禁外地返京租客進村入住

2020-01-30 17:27

滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

2020-01-30 16:42

閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

2020-01-30 16:38

宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15

寧夏新規 鼓勵夫妻共放育嬰假

2020-01-30 01:16

粵港澳大灣區足球賽 吹響集結號

2020-01-30 01:16

天津新年味 駛進瑞士達沃斯

2020-01-30 01:16

舉報武漢歸鄉不登記 石家莊懸賞千元「舉報有獎」

2020-01-29 15:54

身患漸凍症、妻子被感染 暖醫仍堅守抗疫最前線

2020-01-29 15:44
看更多

熱門文章

港議員建議「清蒸消毒口罩」繼續戴 網友實測結果笑翻

2020-01-31 15:37

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲」

2020-01-31 16:32

陸女國外狂掃5800個口罩塞行李箱 「衣物化妝品全扔掉」

2020-01-31 16:41

台商馳援武漢出錢出力 蔡政府還在袖手旁觀

2020-02-01 10:17

A股2月3日星期一開紅盤 恐掀「爆雷潮」

2020-02-01 04:05

郝龍斌拋兩岸新主張 港媒評國民黨問題嚴重

2020-02-01 12:35

澳商指控詐欺 法院凍結王立強6500萬資產

2020-02-01 12:46

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

不只口罩！上海掀起「囤菜潮」超市嘆：別互相折磨好不好

2020-01-31 17:22

菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

2020-01-31 17:30

武漢肺炎各式標語掀熱議 「聚餐就是找死、拜年就是害人」

2020-01-31 16:03

大陸春假即將結束 李克強再度召開會議部署防疫

2020-02-01 10:07

美國因疫情警告公民勿前往中國 中國怒批

2020-02-01 03:45

步步高董座金志江 讓小米冒汗

2020-02-01 04:15

陸百年老店轉型 變身網紅

2020-02-01 04:19

武漢肺炎衝擊 法人估中國第1季GDP成長恐跌破6%

2020-02-01 11:35

寧夏首富扶貧 荒漠種枸杞

2020-02-01 04:14

不准比官方快！武漢肺炎醫師先示警 遭院方約談警察訓誡

2020-02-01 14:05

中國延後開工重創經濟 江蘇農民4萬隻雞快斷糧

2020-01-31 23:30

「老乾媽」跨界時尚 拚行銷

2020-02-01 04:16

野生動物還在賣！湖北搗非法經銷點

2020-02-01 14:26

萬箭齊發 陸股能擋住賣壓？

2020-01-31 23:46

陸上月製造業PMI走跌

2020-02-01 04:09

美東亞事務副助理部長：美反對陸掠台友邦

2020-01-31 23:45

3周前就人傳人！武漢醫師吹哨 卻遭約談

2020-02-01 14:11

「狗不理」好潮 賣起面膜

2020-02-01 04:15

疫情失控 武漢市委書記內疚：若早決定，讓黨少操心

2020-02-01 14:20

傳雙黃連可抑制肺炎引搶購 官方：尚未詳細研究

2020-02-01 10:20

【彭博專欄】金融市場比以往更依賴官僚體系…陸股紅盤日考驗大

2020-02-01 03:29

人行：2月3日開市將透過多種貨幣政策工具提供流動性

2020-02-01 14:52

地產商挺餐飲業 減免租金

2020-02-01 04:06

仇中？經濟學人封面：地球戴上「五星旗口罩」

2020-02-01 14:20

湖北腦性麻痺兒死亡引公憤 官員防疫不實被免職

2020-02-01 13:15

女友是武漢人 新疆男提分手：不想為愛丟了命

2020-02-01 14:25

不滿吵架後被封鎖 女子謊稱「男友疑染肺炎」要警尋人

2020-02-01 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top