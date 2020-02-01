疫情失控 武漢市委書記內疚：若早決定，讓黨少操心

武漢疫情牽動人心，央視新聞頻道《新聞1+1》昨晚播出主持人白岩松連線湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強，解讀公眾關心的疫情問題。馬國強內疚、自責地表示，「如果我早一點決定，結果會比現在要好。」

武漢市委書記表示「如果我早一點決定，結果會比現在要好」。 微信 分享 facebook

回答白岩松「武漢警覺夠嗎？」的問題時，馬國強表示，這有幾個重要的時間節點，最初發現幾名患者，普通的抗生素不管用，引起警覺，衛計部門開始上報。30日、31日（2019年12月）其他醫院也發現類似患者，上報國家衛健委，才有國家衛健委派出指導組、專家組指導工作。到了1月12日、13日又是重要時間節點，隨著病例增加，特別是泰國曝出第一例從武漢去的旅遊的人，湖北採取了機場測溫、高鐵站測溫的措施。隨著疫情發展到了20日又是一個時間節點，李克強總理召開常務會把這類新型肺炎界定為乙類傳染病。

馬國強表示，這一段時間他的心態是內疚、愧疚、自責，「我一直在想，如果我早一點決定，採取像現在嚴厲的管控措施，結果會比現在要好的，對全國各地的影響會小，也會讓黨中央、國務院少操心。」

他說：「比如說在12、13日測溫的那天，是否可以採取像23日採取的控制飛機、高鐵、汽車、輪渡出行。那時如果採取措施，可能疫情會有所緩解，不至於像現在這樣一種狀況。」

馬國強並坦承自己很緊張，「我從來沒有遇到過這麼重大的挑戰。這場挑戰是一場戰役，是看不見敵人的戰役。在應對這樣戰役的情況下，一方面要做防控，一方面要做救治。同時保障市民正常生活、保障城市正常運轉。這樣的心態，由於我們工作沒有做好，沒有當機立斷，導致疫情輸出到了國外、輸出到了國內。」