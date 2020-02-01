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湖北腦性麻痺兒死亡引公憤 官員防疫不實被免職

2020-02-01 13:15中央社 台北1日電

29日中午12點35分左右，朱文沁還在微信上看到了華家河鎮衛生院院長發來的幾張照...
29日中午12點35分左右，朱文沁還在微信上看到了華家河鎮衛生院院長發來的幾張照片，上面顯示，兩名穿著防護服的人正抬著在躺在擔架裡的鄢成。（微博）
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因為父親感染武漢肺炎被強制隔離，中國湖北省一名16歲腦性麻痺兒日前被獨自留在家中6天，疑似因乏人照顧而死亡。此事被披露引發社會公憤後，當地兩名主責官員昨天遭到免職。

湖北黃岡市紅安縣政府官網今天通報，1月29日，華家河鎮鄢家村確診為新冠病毒肺炎患者鄢小文的密切接觸者鄢成（腦性麻痺患者，鄢小文的大兒子，16歲），在該鎮集中觀測點房間內確認死亡。

通報稱，紅安縣迅速成立聯合調查組，調查組回報，華家河鎮黨委、政府在新冠病毒肺炎疫情防控期間，存在工作不實、作風不實，已經免去該鎮黨委書記汪寶權、鎮長彭志鴻兩人的職務。

通報指出，鄢成自1月17日被鄢小文從武漢帶回華家河鎮後，一直居住在政府為他家修建的安置房內。1月22日，鄢小文因發燒被送往華家河鎮衛生院就診，隨即被要求留院隔離觀察，並於1月29日被確診為新冠病毒肺炎患者，後被送至紅安縣杏花鄉衛生院進行隔離治療。

調查組查明，在此期間，鄢小文因隔離不能照料鄢成日常生活，遂委託其親屬、村幹部和村醫照顧，他們對鄢成雖每日均有照料，但「有關幹部沒有做到盡心盡力、盡職盡責」。

紅安縣肺炎防控指揮部通報稱，1月29日，鄢小文在杏花衛生院被確診感染新型冠狀病毒肺炎，鄢成作為密切接觸者被感染的可能性增大。當天上午11時許，鎮衛生院遂將鄢成轉送至華家河鎮集中觀測點隔離治療。12時30分，鄢成死亡。其死因正組織有關專家鑒定。

通報稱，鑒於華家河鎮黨委、政府在新冠病毒肺炎疫情防控期間，存在工作不實、作風不實，疫情防控責任落實不到位等問題，造成嚴重後果，為嚴肅紀律作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰，經紅安縣委常委會研究，報黃岡市委同意，免去汪寶權、彭志鴻兩人職務。

據中國自閉症兒童服務平台「大米和小米」微信公眾號1月29日發文披露，鄢小文被強制隔離後，四肢癱瘓、大小便無法自理的鄢成被獨留家中6天，期間只吃了兩餐。

鄢小文曾透過微博發出公開求助信，募集防護鏡、防護衣、N95口罩等防護用具，因為村裡沒有防護物資，護理員不敢到他家給鄢成餵飯餵水、換洗衣物。

鄢小文被隔離後，華家河鎮衛生院曾派出救護車與人員，試圖將鄢成送到縣醫院給鄢小文照料，但縣醫院為防感染予以拒絕，鄢成又被遣返家中。

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