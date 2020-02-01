台商馳援武漢出錢出力 蔡政府還在袖手旁觀

台商出錢出力，台灣官方則尚未針對武漢肺炎疫情向大陸伸出援手。 新華社資料照片 分享 facebook

根據人民日報海外版彙整大陸台商馳援武漢的捐款和物資顯示，包括全國台企聯會長李政宏在內的許多台商為投入防疫工作出錢出力。財納福諾木業（中國）總經理曾志文在致員工信中表示，受疫情影響無法返回的員工，薪資一律照常發放。

截至目前，台灣官方尚未針對武漢肺炎疫情向大陸伸出援手。

報導指出，全國台企聯已向武漢捐款人民幣100萬元，會長李政宏也以個人名義捐款100萬元，監事長黃明智以個人名義捐款50萬元。李政宏經營的上海冠龍閥門機械向正在興建中的武漢火神山醫院和雷神山醫院，捐贈首批2,000餘台閥門，冠龍公司員工還放棄與家人團聚，在第一線加班工作。

冠捷、武功記等在武漢的台商則是捐贈食品、電子用品等物資。武漢台協會長蕭永瑞捐款人民幣100萬元，並動員在武漢的台商捐款捐物。已返台的武漢台商也向協會匯來善款。

北京聯發科技的台灣總部向武漢東湖新區政府捐贈價值人民幣1,000萬元的醫療物資，頂新集團和頂新基金透過下屬康師傅武漢公司，向武漢金銀潭醫院等14家醫院捐贈4,600箱速食麵、4,500箱飲用水及人民幣200萬元。

財納福諾木業（中國）免費向員工發放2萬多個口罩及洗手液、消毒液等防疫物資，公司總經理曾志文在《致員工信》向3,000多名員工表示，所有湖北籍員工在疫情沒有明朗之前不用回來上班；受疫情影響無法返回的員工，薪資一律照常發放。

曾志文說，在這個艱困的時候，我們更應該團結一心，相互扶持，共同渡過難關！

此外，上海台協也捐款人民幣200萬元，會長張簡珍個人帶頭捐款20萬元。敏實集團董事會主席秦榮華表示，目前敏實集團已安排第一批專項資金人民幣60萬元，正設法從日本採購10萬個醫用口罩等醫療物資捐贈給一線醫護人員使用。

專門生產醫用PVC（聚氯乙烯）手套的江蘇徐州富山醫療製品公司也緊急召集工人加班趕製醫用手套。在第一時間完成官方定點採購500箱、共50萬隻醫用手套，還追加捐助500箱手套火速送往湖北。

江蘇昆山統一食品也火速籌集物資，連夜調配捐贈總價值近人民幣40萬元、3,900箱自熱米飯。