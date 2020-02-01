親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣最可怕「野味」 網友點名這3樣：好噁好苦

五大門派傳祕招！居家防疫獨門好康 外面享不到

傳雙黃連可抑制肺炎引搶購 官方：尚未詳細研究

2020-02-01 10:20中央社 台北1日電

武漢肺炎尚未發現確實有效的治療方式，中國官媒昨天聲稱中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒，引發民眾搶購一空，但官方研究機構不願證實，只說尚未詳細研究。

新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在中國民間引起恐慌。官媒新華社旗下微博帳號「新華視點」1月31日晚間發布消息稱「上海藥物所等機構初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」，並稱目前雙黃連口服液已在上海公共衛生臨床中心、華中科技大學附屬同濟醫院展開臨床研究。

消息一出引發中國社會廣泛關注，並長時間占據中國社交媒體微博熱搜榜第一名；雙黃連口服液也在一夜間成為搶手貨。

中國證券報旗下新媒體平台「e公司」報導，可抑制新型冠狀病毒的消息隨後導致網上各種品牌的雙黃連口服液被搶購一空。

生產該藥的廠商太龍藥業相關負責人表示，得知雙黃連可抑制新型冠狀病毒的消息後，儘管公司提前結束春節放假並恢復生產，但未來公司方面還將討論是否進一步增加生產。

不過，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」今天凌晨發表文章質疑，要證明一種藥物真實有效，至少需要動物實驗、一期臨床試驗、二期臨床試驗以及三期臨床試驗這4個步驟，而相關報導中並未明確說明實驗究竟進行到了哪一步。

而另一家官媒中新社旗下微博帳號「國是直通車」也採訪了新華視點提到的「上海藥物所」。報導引述所內相關人士表示，雙黃連口服液對新型冠狀病毒的抑制作用是「初步發現」，目前還沒有較為詳細的研究，因此不能過分著重該說法的準確性，「科學的事情，我們不想說得太過」。

當被問到「民眾是否有必要搶購雙黃連」以及「臨床試驗前期是否有相關試驗數據」時，該人士則未予以回應。

武漢肺炎

延伸閱讀

俄羅斯傳武漢肺炎 台灣飛貝加爾湖旅行團臨時叫...

加拿大發現武漢肺炎第四例！初步檢驗陰性複驗才...

武漢肺炎致台義暫停直航 高嘉瑜：受中國池魚之...

武漢肺炎不影響科技部的兩岸學術交流申請

相關新聞

菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

2020-01-31 17:30

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

港人搶糧 甄珍：家傭跑4超市都被掃空

2020-01-31 13:41

澳門無限期停課 港教育界籲跟進

2020-01-31 13:12

女報警稱男友疑染肺炎到處跑 警尋人後揭傻眼真相

2020-01-31 09:23

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

憂疫情蔓延 北京昌平一村禁外地返京租客進村入住

2020-01-30 17:27

滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

2020-01-30 16:42

閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

2020-01-30 16:38

宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15

寧夏新規 鼓勵夫妻共放育嬰假

2020-01-30 01:16

粵港澳大灣區足球賽 吹響集結號

2020-01-30 01:16

天津新年味 駛進瑞士達沃斯

2020-01-30 01:16

舉報武漢歸鄉不登記 石家莊懸賞千元「舉報有獎」

2020-01-29 15:54

身患漸凍症、妻子被感染 暖醫仍堅守抗疫最前線

2020-01-29 15:44

疫情蔓延下辦喜宴 熱菜都沒上就被鎮黨委書記喊卡

2020-01-29 13:31

重罰1322萬！北京一藥房3M口罩一個竟賣375元

2020-01-29 11:10
看更多

熱門文章

大陸宣布 將派包機接滯留海外湖北公民

2020-01-31 11:50

港議員建議「清蒸消毒口罩」繼續戴 網友實測結果笑翻

2020-01-31 15:37

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲」

2020-01-31 16:32

陸女國外狂掃5800個口罩塞行李箱 「衣物化妝品全扔掉」

2020-01-31 16:41

A股2月3日星期一開紅盤 恐掀「爆雷潮」

2020-02-01 04:05

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

不只口罩！上海掀起「囤菜潮」超市嘆：別互相折磨好不好

2020-01-31 17:22

大陸民航局今派包機接回滯留泰、馬武漢遊客

2020-01-31 14:42

武漢肺炎各式標語掀熱議 「聚餐就是找死、拜年就是害人」

2020-01-31 16:03

菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

2020-01-31 17:30

港人搶糧 甄珍：家傭跑4超市都被掃空

2020-01-31 13:41

酸疫情？ 她「戴」防毒面具對戰中國格鬥冠軍

2020-01-31 13:37

澳門無限期停課 港教育界籲跟進

2020-01-31 13:12

對疫情一問三不知 中國黃岡衛生官員被免職

2020-01-31 10:37

步步高董座金志江 讓小米冒汗

2020-02-01 04:15

美國因疫情警告公民勿前往中國 中國怒批

2020-02-01 03:45

演技惹哭很多人 「茂源老漢」93歲逝世

2020-01-31 13:38

陸百年老店轉型 變身網紅

2020-02-01 04:19

大陸1月PMI降至50 官方指疫情衝擊尚未顯現

2020-01-31 11:21

中國延後開工重創經濟 江蘇農民4萬隻雞快斷糧

2020-01-31 23:30

台商馳援武漢出錢出力 蔡政府還在袖手旁觀

2020-02-01 10:17

寧夏首富扶貧 荒漠種枸杞

2020-02-01 04:14

「老乾媽」跨界時尚 拚行銷

2020-02-01 04:16

中國將派包機接回海外湖北武漢公民

2020-01-31 12:36

「2020/02/02」千年一遇結婚日 為健康讓路

2020-01-31 13:40

萬箭齊發 陸股能擋住賣壓？

2020-01-31 23:46

大陸春假即將結束 李克強再度召開會議部署防疫

2020-02-01 10:07

陸上月製造業PMI走跌

2020-02-01 04:09

美東亞事務副助理部長：美反對陸掠台友邦

2020-01-31 23:45

港業界擬推出可循環使用防疫口罩

2020-01-31 11:34

「狗不理」好潮 賣起面膜

2020-02-01 04:15

【彭博專欄】金融市場比以往更依賴官僚體系…陸股紅盤日考驗大

2020-02-01 03:29

中國醫療物資緊缺 日薪4000元召不回工人

2020-01-31 13:48

地產商挺餐飲業 減免租金

2020-02-01 04:06

傳雙黃連可抑制肺炎引搶購 官方：尚未詳細研究

2020-02-01 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top