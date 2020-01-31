菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

家樂福徐匯店在春節期間銷售的15種蔬菜有不正常漲價情形。圖翻攝自看看新聞 分享 facebook

武漢肺炎肆虐，人心惶惶，除了口罩、消毒用品被人們搶購一空，一些食物、民生必需品也被業者趁機哄抬售價，企圖大發國難財。上海市場監管局就針對食品價格進行查訪，發現家樂福徐匯店在春節期間銷售的15種蔬菜有不正常漲價情形，最高漲幅近七倍，小白菜漲價四倍。市場監管局從嚴處置，擬對店家作出罰款200萬元（約新台幣870萬）的行政處罰。

澎湃新聞報導，上海市場監管局表示，家樂福徐匯店銷售的精選生菜、小白菜、雞毛菜、油麥菜、菠菜等15個品種的蔬菜，在進貨價格無明顯浮動的情況下，多次調高銷售價格，存在漲價幅度大、品種多及價格臨時調高變動的情況，其中生菜、小白菜、雞毛菜的漲幅分別為692%、405%、330%。

市場監管局指出，春節前就已通知經營者加強價格自律管理，不得囤積居奇，哄抬物價。當事人在防疫的特殊時期，明知故犯，故擬予以重罰200萬元的行政處罰。

此外，在上海青浦一家藥店，還發生民眾排隊購買口罩，回家拆袋後卻發現口罩霉變的情況。品質不良的口罩高達5萬個，目前青浦區檢察院已指派兩名檢察官介入調查，藥店店主已被刑事拘留。

據報導，民眾27日舉報青浦一家藥店銷售霉變醫用口罩。據了解，該藥店店主通過朋友介紹及網購等渠道，購入防顆粒式口罩兩批9000個、一次性醫用口罩5萬個。上述購入口罩均無合格證明，但在27日下午短短數小時內就基本賣光，僅剩餘1萬多個未賣出。

民眾舉報後，該藥店被責令立即停止經營，現場查獲的不合格口罩被全部銷毀處理，退貨的口罩後續將進行集中銷毀。

另據新京報報導，截至目前，浙江、上海、江蘇、江西等地公安偵破製售假冒偽劣口罩案件7起，抓獲嫌犯20名，現場查扣假冒偽劣口罩38萬餘只。