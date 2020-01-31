求援！武漢防疫醫護崩潰：醫療物資不是告急，是沒有了

新型冠狀病毒疫情延燒，武漢多家醫院傳出醫療物資緊缺，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院一名神經外科醫生30日在微博上求援，稱物資「不是告急，是沒有了！」引發外界質疑「防疫戰士的槍沒子彈了，怎麼在前線作戰？」儘管湖北官方稱抵達武漢的物資2小時內都必須分配完畢，但原料短缺、運輸不便及捐贈物品不實用，都是醫療資源「卡關」的因素。

協和醫院是抗擊疫情的一線醫院，每日經濟新聞報導，網友「協和醫生Do先生」30日在微博發文稱：「武漢協和醫院再次求助！剛剛得到消息，我們的物資即將全部用盡！懇請轉發！抱歉！」文中用詞頗為急切：「不是告急！是沒有了！」引發關注。

對此，協和醫院工作人員表示，醫療物資「的確很緊缺」，目前最缺的是防護服，因為一個醫生每天可能需要兩到三套。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平也表示，目前醫院物資仍然缺乏，防護服等仍然不夠，「用量太大，生產跟不上」。武漢大學人民醫院30日也向外求援「庫存告急！」希望各界捐贈醫用防護物資和急救設備。

針對醫療物資緊缺，來自機構、企業以及愛心人士捐贈的大量物資湧入武漢。湖北省副省長曹廣晶30日稱，抵達武漢的物資2小時內必須分配完畢，物流企業啟動送貨，每晚一定要追蹤送到哪個醫院。網友不解，若物資量大且都妥善分配，怎麼還會發生醫療物資短缺現象？

21世紀經濟報導調查指出，早在23日，武漢八家醫院相繼發出公告，向社會各界徵集捐贈醫療防護物資。生產原料與物資儲量不足、復工困難和運輸不暢，是醫療物資「卡關」的三個主要原因。

報導指出，此次疫情適逢春節假期，很多工廠放假，口罩、防護服的需求量急劇增加，工廠無法及時獲得原料生產，且儲備量有限。此次受疫情影響嚴重的湖北地區就是中國重要的口罩生產地，但湖北仙桃地區口罩生產商表示，工人也害怕被傳染，即使提高薪水至每天870元或是原本工資的五倍，復工意願依然不高。即使生產出來，面對部分省市交通管制，也不見得運得出去。

愛心捐贈物資派不上用場也是其一。湖北經視報導，武漢市第五醫院工作人員表示，有人捐來用於防範花粉過敏的口罩，醫護最缺的其實是醫用N95等口罩以及醫用防護服。工作人員更表示，「這些捐贈的不符合醫療標準的物品在醫院內無法使用，還需要花費大量的人力去整理、處置，沒有達到應有的效果。」