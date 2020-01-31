親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

求援！武漢防疫醫護崩潰：醫療物資不是告急，是沒有了

2020-01-31 16:16世界日報 中國新聞組／北京31日電

新型冠狀病毒疫情延燒，武漢多家醫院傳出醫療物資緊缺，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院一名神經外科醫生30日在微博上求援，稱物資「不是告急，是沒有了！」引發外界質疑「防疫戰士的槍沒子彈了，怎麼在前線作戰？」儘管湖北官方稱抵達武漢的物資2小時內都必須分配完畢，但原料短缺、運輸不便及捐贈物品不實用，都是醫療資源「卡關」的因素。

協和醫院是抗擊疫情的一線醫院，每日經濟新聞報導，網友「協和醫生Do先生」30日在微博發文稱：「武漢協和醫院再次求助！剛剛得到消息，我們的物資即將全部用盡！懇請轉發！抱歉！」文中用詞頗為急切：「不是告急！是沒有了！」引發關注。

對此，協和醫院工作人員表示，醫療物資「的確很緊缺」，目前最缺的是防護服，因為一個醫生每天可能需要兩到三套。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平也表示，目前醫院物資仍然缺乏，防護服等仍然不夠，「用量太大，生產跟不上」。武漢大學人民醫院30日也向外求援「庫存告急！」希望各界捐贈醫用防護物資和急救設備。

針對醫療物資緊缺，來自機構、企業以及愛心人士捐贈的大量物資湧入武漢。湖北省副省長曹廣晶30日稱，抵達武漢的物資2小時內必須分配完畢，物流企業啟動送貨，每晚一定要追蹤送到哪個醫院。網友不解，若物資量大且都妥善分配，怎麼還會發生醫療物資短缺現象？

21世紀經濟報導調查指出，早在23日，武漢八家醫院相繼發出公告，向社會各界徵集捐贈醫療防護物資。生產原料與物資儲量不足、復工困難和運輸不暢，是醫療物資「卡關」的三個主要原因。

報導指出，此次疫情適逢春節假期，很多工廠放假，口罩、防護服的需求量急劇增加，工廠無法及時獲得原料生產，且儲備量有限。此次受疫情影響嚴重的湖北地區就是中國重要的口罩生產地，但湖北仙桃地區口罩生產商表示，工人也害怕被傳染，即使提高薪水至每天870元或是原本工資的五倍，復工意願依然不高。即使生產出來，面對部分省市交通管制，也不見得運得出去。

愛心捐贈物資派不上用場也是其一。湖北經視報導，武漢市第五醫院工作人員表示，有人捐來用於防範花粉過敏的口罩，醫護最缺的其實是醫用N95等口罩以及醫用防護服。工作人員更表示，「這些捐贈的不符合醫療標準的物品在醫院內無法使用，還需要花費大量的人力去整理、處置，沒有達到應有的效果。」

目前武漢市醫院物資仍然缺乏，防護服等仍然不夠。 圖／新華社
目前武漢市醫院物資仍然缺乏，防護服等仍然不夠。 圖／新華社
分享

口罩醫護人員武漢肺炎疫情

延伸閱讀

南韓擬派第二架專機飛武漢撤僑

武漢肺炎成指定傳染病 日2月1日可拒感染者入...

南韓武漢肺炎再增4例 累計11例

英國防疫撤僑 包機載逾百人飛離武漢

相關新聞

女報警稱男友疑染肺炎到處跑 警尋人後揭傻眼真相

2020-01-31 09:23

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

菜價漲7倍！大陸家樂福遭重罰870萬 藥房賣發霉口罩被拘

2020-01-31 17:30

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

港人搶糧 甄珍：家傭跑4超市都被掃空

2020-01-31 13:41

澳門無限期停課 港教育界籲跟進

2020-01-31 13:12

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27

憂疫情蔓延 北京昌平一村禁外地返京租客進村入住

2020-01-30 17:27

滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

2020-01-30 16:42

閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

2020-01-30 16:38

宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15

寧夏新規 鼓勵夫妻共放育嬰假

2020-01-30 01:16

粵港澳大灣區足球賽 吹響集結號

2020-01-30 01:16

天津新年味 駛進瑞士達沃斯

2020-01-30 01:16

舉報武漢歸鄉不登記 石家莊懸賞千元「舉報有獎」

2020-01-29 15:54

身患漸凍症、妻子被感染 暖醫仍堅守抗疫最前線

2020-01-29 15:44

疫情蔓延下辦喜宴 熱菜都沒上就被鎮黨委書記喊卡

2020-01-29 13:31

重罰1322萬！北京一藥房3M口罩一個竟賣375元

2020-01-29 11:10

疫情衝擊 春節黃金周黯淡

2020-01-29 00:40

【武漢肺炎】大陸藥房3M口罩賣35元一個 顧客嫌貴職員打人被重罰

2020-01-28 22:43

廣東、江蘇、上海均下令 企業2月10日起才能復工

2020-01-28 19:22

【武漢肺炎】北京小黃司機超強裝備開工 背後原因贏掌聲

2020-01-28 18:28
看更多

熱門文章

大陸宣布 將派包機接滯留海外湖北公民

2020-01-31 11:50

美官員：陸片面改變兩岸現狀 美反對北京奪取台友邦

2020-01-31 06:20

【武漢肺炎】使用乾洗手注意這5點 含乙醇才能殺病毒敏感肌要慎用

2020-01-30 22:22

女報警稱男友疑染肺炎到處跑 警尋人後揭傻眼真相

2020-01-31 09:23

陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59

冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59

港議員建議「清蒸消毒口罩」繼續戴 網友實測結果笑翻

2020-01-31 15:37

武漢肺炎列若列國際緊急事件 中國恐掉經濟成長

2020-01-30 22:42

港股市值 七天蒸發近12兆

2020-01-31 01:51

大陸民航局今派包機接回滯留泰、馬武漢遊客

2020-01-31 14:42

挺過SARS 台商捐物資抗疫情

2020-01-31 01:58

湖北最快2月14日開工

2020-01-31 02:02

汽車重鎮武漢 疫情恐衝擊企業

2020-01-31 02:02

俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59

武漢肺炎各式標語掀熱議 「聚餐就是找死、拜年就是害人」

2020-01-31 16:03

對比圖好揪心！支援武漢女護士「6天老10歲 」

2020-01-31 16:32

武漢肺炎延燒 中國民眾自製路障防病毒入侵

2020-01-30 22:46

港人搶糧 甄珍：家傭跑4超市都被掃空

2020-01-31 13:41

對疫情一問三不知 中國黃岡衛生官員被免職

2020-01-31 10:37

陸女國外狂掃5800個口罩塞行李箱 「衣物化妝品全扔掉」

2020-01-31 16:41

降低肺炎疫情衝擊 專家建議降低小微企業融資成本

2020-01-30 22:10

陸本季GDP增速恐落到5%

2020-01-31 01:52

大陸1月PMI降至50 官方指疫情衝擊尚未顯現

2020-01-31 11:21

陸疫情解除前 不辦集會

2020-01-31 01:59

酸疫情？ 她「戴」防毒面具對戰中國格鬥冠軍

2020-01-31 13:37

「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

2020-01-31 16:22

澳門無限期停課 港教育界籲跟進

2020-01-31 13:12

廣告「下鄉上牆」 折射中國農村新活力

2020-01-31 02:00

人行淡定 第一季降息機率不大

2020-01-31 00:05

沒批准 不可阻菜籃子產品流通

2020-01-31 02:00

求援！武漢防疫醫護崩潰：醫療物資不是告急，是沒有了

2020-01-31 16:16

人行Q1降息機率低

2020-01-31 01:53

今年電商年貨節 農村消費重品牌

2020-01-31 02:00

台商因疫情無法履行合約 可向貿促會申請不可抗力證明

2020-01-30 22:37

重慶對防疫物資產銷企業貸款利率下調1個百分點

2020-01-30 22:15

演技惹哭很多人 「茂源老漢」93歲逝世

2020-01-31 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top