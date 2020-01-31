「染病八九不離十」武漢男發燒10天 才等到病床

武漢疫情嚴重，卻面臨醫療物資及設備不足的窘況，武漢有一名患者發燒後等了10天才等到一張病床。面對不斷增加的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，武漢市的床位緊張問題仍然突出。武漢當地媒體的報導顯示，武漢前兩批定點醫院的床位基本飽和。

中新經緯報導，武漢居民張平疑在12日參加一場婚宴時感染肺炎，當時同桌的賓客中有一名出售活禽的親友，他在張平發病前已入院。張平20日晚上開始發燒，23日去武漢市中心醫院接受CT（電腦斷層掃描）檢查後，門診醫生告訴他，「（跟新型冠狀病毒肺炎）八九不離十。」

據報導，張平後轉至肺炎收治定點醫院武漢市紅十字會醫院求醫，醫院人滿為患。張平女兒張婕說，一家人在該院「掛號排了3、4個小時，看醫生排到了晚上7、8點鐘，直到第二天凌晨4點才打到一針拜復樂（針劑）。然後再排第二天的針，連續3天，最短排17至18個小時才能打上一針，最長20多個小時。」張平和陪同的女婿李賢連續幾天沒有回家，張平只能在車上休息，李賢則在醫院凳子上靠牆小睡。26日晚，李賢開始發燒，後被確診新型冠狀病毒肺炎。醫生稱兩人症狀較輕，建議回家隔離治療，盡量少去醫院。

報導稱，張平返家後症狀沒有好轉，只能叫救護車再送到武漢市普愛醫院，他們所在的社區開始登記張平和李賢的患病情。醫生告訴張平，由於沒有接到社區的通知，醫院不能給他用藥，也不能安排住院。張平27日正式確診，翌日武漢市第四醫院出具診斷證明顯示，張平病症加重，雙肺廣泛感染、重症肺炎，建議住院治療。張婕提前帶了折疊床，讓父親躺在普愛醫院留觀室走廊上，等待住院機會。直到昨天（30日）終於被普愛醫院收治，這時已離他發病過去了10日。而連續高燒幾天的女婿李賢，仍躺在留觀室等待入院。