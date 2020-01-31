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中國醫療物資緊缺 日薪4000元召不回工人

2020-01-31 13:48中央社 台北31日電

陸媒報導，武漢肺炎疫情大爆發，中國醫療物資因為原料與物資儲量不足、復工困難和運輸不暢，正面臨嚴重緊缺。湖北口罩工廠開出日薪人民幣870元（約新台幣4000元）也召不回工人。

中國是全球醫療物資最大生產國，但綜合21世紀經濟、第一財經等陸媒報導，在疫情蔓延下，中國醫院的防護物資緊缺問題逐漸浮出水面。在重災區湖北省，多家醫院對外發布求助資訊募集醫療物資。

武漢協和醫院醫師昨天表示，該院醫療物資即將全部用盡；一名護士說，主任醫師因為沒有護目鏡，還戴著游泳用的蛙鏡查房。

報導引述廣東省工信廳廳長塗高坤指出，由於此次疫情適逢春節假期，很多工廠已經放假，口罩、防護服的需求量極短時間內急遽增加。而這些特殊物資，平常用量不大，且都有儲存有效期，企業和醫療機構的儲備量有限，造成近期全國都非常緊缺。

由於生產不同類型的口罩需要不同原料，口罩生產商大多是按照客戶訂單進行生產的，一般不會大量囤積原料和成品貨物。熔噴過濾布是口罩隔離和過濾的主要材料，需要特殊製作工藝。但是生產熔噴過濾布的上游商家大多數仍處於休假期間，許多口罩商無法及時獲得原料進行生產。

此外，製藥、醫療器材以及生產消毒水的企業也都反映原料短缺問題，導致生產困難。

中國工信部副部長王江平日前表示，武漢向工信部發出的需求清單中，每天需要的醫用防護服是10萬套，一個月就需要300萬套。

但報導指出，醫用防護服一般只用於ICU（加護病房）或者特殊科室，醫院只會少量儲存。而中國生產防護衣企業分布在14個省，只有40家，每天產能3萬套。按此推算，產能遠未達到武漢的需求。

其次，疫情在春節期間的突然爆發，造成工廠在召集休假工人存在困難。

據報導，這次受疫情影響最嚴重的湖北就是中國重要的口罩生產地。但湖北仙桃地區的口罩生產商表示，由於工人也害怕被傳染，因此即使提高薪水至每天870元，工人復工意願依然不高。

報導引述淮安利爾康醫藥科技有限公司負責人趙龍梅表示，「目前人手不夠，因為全國物資都嚴重缺乏，我們工人已經全部提前結束休假回來了，公司開出了五倍工資」。

此外，面對疫情，部分省市相繼展開交通管制，關閉部分高速公路收費站，這也對生產醫療物資的原料運輸造成困擾。

報導引述山東消博士消毒科技股份有限公司工作人員指出，由於封路、高速公路的交通管制，現在生產所需要的原料供應不上，也導致產能上不去。「以前高速半天就能到的，現在一天半都到不了」。

她表示，因為是應對疫情所需要的產品，他們都有相關證明。但有時候大半夜還要進行協調，給高速公路上的交警打電話，而且不時出現打不通電話、不看證明的情況。

報導並指出，湖北多地進行人員流動管控、全國多地進行省際交通管制，對物資運輸也在一定程度上造成了困難。廣東一家為武漢趕製防護服的企業表示，由於目前疫情嚴重，願意去武漢的司機非常少。

另外，疫情發生後，許多醫療物資工廠都被當地政府統一徵用和調度，反而造成最緊缺的地區調用醫療物資困難。

報導引述江蘇永寧醫療器械有限公司相關負責人指出，「打電話來要口罩的客戶特別多，70%、80%都是老客戶，包括醫院供應商和藥店。但是我們響應政府，沒辦法供給這些客戶」。

疫情口罩高速公路

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