澳門無限期停課 港教育界籲跟進

澳門無限期停課，香港教育界盼跟進。 香港中國通訊社 分享 facebook

新型冠狀病毒疫情持續擴散中，已確診7例個案的澳門，特區政府宣布所有學校開課時間「無限期停課」。而香港學校目前仍維持2月17日復課，對此，教育界向港府疾呼跟進，並要求馬上「封關」。

綜合媒體報導，澳門先前宣布停課至2月10日或以後，31日再宣布，各高等院校、中學、小學、幼學校的開課日，以及私立補充教學輔助中心、持續教育機構開始運作的日期，將再向後延遲。正式的開課安排，將於開課前一周公布。

澳門政府指出，停課期間，學校應透過各類通訊或網路聯繫和辦公，並在網上向學生發布及批改作業，重新調整及延後測驗及考試的時間表，以配合特區政府建議人群不聚集和不流動的整體防疫措施。

報導指出，香港政府早前宣布全港中小學、幼稚園及特殊學校，延遲復課至下月17日，浸大及港大昨宣布把復課日進一步延遲至3月2日，同稱停課期間會提供網上學習材料。

立法會教育界議員葉建源30日致函教育局，反映教育界對疫情的關注和困難，包括是否延長學校假期及處理跨境學童上課的問題等。信中提及，教育界普遍強烈要求馬上「封關」，即暫停內地人士來港，同時盼局方可提前宣布停課或復課的決定。

報導稱，中學校長會主席鄧振強也稱，學界現時並不掌握疫情控制情，學校防疫用品供應亦十分緊絀。他又說，新界西、東有數以千計跨境學童，惟學校均無類似經驗，亦不了解內地疫情，現存在大量「未知之數」，亦有不少學界同工擔心3月尾開考中學文憑試的安排，盼教育局可就不同階段提供指引及具體應變方案，並就學校抗疫資源上提供協助。