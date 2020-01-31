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陽光下戴著口罩 樂觀的中國人

2020-01-31 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

防疫 廣場冷清 春節期間各處人煙稀少，福州一廣場僅兩個人在跳廣場舞。 中新社
防疫 廣場冷清 春節期間各處人煙稀少，福州一廣場僅兩個人在跳廣場舞。 中新社
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2020年1月29日，農曆正月初五，廣州天氣正好，陽光燦爛。這已是廣東省啟動重大突發公共衛生事件一級響應的第七天，聽從衛生部門安排已經在家待了一個星期的市民，有一些終於忍不住出來遛遛自己和孩子，但他們也都按照政府的防護指引，都全部戴上了口罩

中新社報導，在臨近花城廣場的廣州地鐵3號線珠江新城站，幾個入口安檢處除原有的行李安檢機，還增設2個紅外線智能體溫檢測機器及2個手持測溫儀。進站乘客不僅都佩戴口罩，還主動露出額頭配合安檢和測溫，井然有序。

1月22日，廣州地鐵就啟動了全線網啟動體溫檢測，同時對車廂及車站加強通風、以及消毒等多種措施。

從地鐵站通往花城廣場要經過地下的花城匯購物廣場。花城匯總建築面積達15萬平方米，集購物、餐飲、娛樂及文化於一體，平時不僅接待珠江新城CBD白領工作用餐，還接待大量來廣州地標遊玩的客人，是廣州最熱鬧繁華的商場之一。

往日人流如織的商場，如今只有巨大的廣告牌獨自亮燈。大部分餐飲店均關門停業貼有告示，只有一兩家堅持開業的門店，光顧最多的人是外賣小哥。

花城匯上面就是被譽為廣州城市客廳的花城廣場，廣場四周綠草如茵，鮮花綻放。廣場南廣場中央，一個高16米，寬26米，承托50餘種、500多朵花巨型迎春花籃特別吸引眼球。花籃的對面是廣州塔，廣場上散落著三三兩兩的遊客和市民，廣場中的幾塊大屏幕沒有播放廣告，而是滾動播放著廣州疾控的溫馨提醒。

廣東省啟動重大突發公共衛生事件一級響應後，廣州市暫停舉行包括2020「廣州過年·花城看花」系列活動在內的全市各類文藝演出、群眾性文化活動、新春下基層等各類人員聚集活動。

1月24日，包括廣州塔、廣州圖書館、廣東省博物館等在內的多個景點場館均宣佈關閉，正在海心沙公園和花城廣場舉辦的第27屆廣州園林博覽會也於26日閉園。

老家在山東的一名遊客說，她家裡小孩都在廣東工作，今年是她第一次到廣州過年。但剛來廣州就遇上這次的疫情，已經在家悶了一個星期了。看天氣好，就偷著出來放放風，雖然很遺憾沒能登上廣州塔，但她表示理解，這是防疫需要，相信政府部門能控製好疫情，她指了指自己的口罩，以後再來，到時候不用戴口罩上去更好。

口罩安檢

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