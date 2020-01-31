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俄中鐵路 剩北京-莫斯科行駛

2020-01-31 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

俄羅斯副總理戈利科娃29日在莫斯科宣佈，為防止新型冠狀病毒傳播，自1月31日零時起，除北京往返莫斯科的國際列車外，俄中之間鐵路運輸全部暫停。

中新社報導，俄總理米舒斯京批准了新型冠狀病毒防控指揮部組成名單。該指揮部由緊急情況部、內務部、衛生部、外交部、航空公司等多部門和機構負責人組成。戈利科娃說，有關俄中航空交通問題，俄將進行評估並在1月31日之前再次召開會議作出決定。

戈利科娃表示，俄遠東的阿穆爾州、猶太自治州、哈巴羅夫斯克邊疆區、濱海邊疆區、後貝加爾邊疆區5個地區的俄中邊境口岸的關閉期也將延長。 此外，戈利科娃還建議俄大學將在中國過春節的中國學生假期延長至3月1日。同日，俄總統普亭與戈利科娃、聯邦消費者權益保護和公益監督局負責人波波娃等人舉行專門會議，討論預防新型冠狀病毒在俄傳播。

戈利科娃說，俄新西伯利亞矢量研究中心已研發兩種新型冠狀病毒檢測系統。這兩種系統已經開始投產且產量在不斷加大。據報導，新檢測系統可以在7至10小時內確定人員是否感染新型冠狀病毒。

目前俄羅斯境內尚未發現一起感染新型冠狀病毒的病例。據俄媒體消息，俄羅斯在獲得病毒基因組序列後立刻著手開發疫苗，相關工作正在穩步推進。

俄羅斯莫斯科北京

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