陸疫情解除前 不辦集會

大陸民政部表示，民政部、國家衛生健康委近日聯合印發緊急通知，要求各城鄉社區組織嚴格對社區各類活動的管理，在疫情解除前不舉辦各類人員聚集性的活動。

新華社報導，通知要求，各城鄉社區組織要在疾控等專業公共衛生機構指導下，會同基層醫療衛生機構對來自疫情發生地區的人員、外地返回居住地的人員進行有效管理，加強發熱和症狀監測，追蹤、督促其居家醫學觀察。要按照當地黨委、政府統一要求，對疫情實行日報告和零報告制度，緊急情況隨時報告，絕不允許遲報、漏報、瞞報。

同時，各城鄉社區組織要依託社區微信群、社區公眾號等社區信息平台，用好標語、公示欄、LED電子屏、農村大喇叭等陣地，廣泛宣傳疫情防控知識，及時發佈和動態更新當地疫情防控動態、聯防聯控的政策措施。

通知要求，各城鄉社區組織要大力開展冬春季愛國衛生運動，嚴格對人群聚集的公共場所進行清潔、消毒和通風，注意加強對城鄉社區綜合服務設施和基層醫療衛生機構的日常消毒，疫情解除前暫停社區圖書室、文體活動室、老年活動室（日間照料中心）等人員聚集型場所服務活動，確有需要的可探索採取電話預約等一對一服務方式。

通知強調，各地要建立本地疫情應對工作領導小組和聯防聯控機制統一領導下的社區防控工作機制，制定省、市層面總體方案和縣、鄉層面實施方案，落實社區防控工作專項經費和物資供給。要切實保障城鄉社區工作者和醫療衛生機構人員權益，分級分類完善各項衛生防護措施和配齊必要消毒、防護用品。