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冷清的春節 藏不住人心的溫暖

2020-01-31 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海最大的蔬菜批發市場—上海市江橋批發市場，貨源充足。可以保證市民蔬菜供給。 中...
上海最大的蔬菜批發市場—上海市江橋批發市場，貨源充足。可以保證市民蔬菜供給。 中新社
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「昨天男友送了大餛飩和白斬雞，今天送了雞湯，冰箱裡都是他提早備下的水果和蔬菜」。上海市民王佩蓉說。農曆正月初六，是她自我隔離的第7天。

「雖然沒去過疫情重點地區，但半個月裡輾轉多地，我還是有些不放心。王佩蓉說，得知新型冠狀病毒感染的肺炎疫情嚴峻後，出於謹慎，除夕前返滬的她謝絕了親朋的一切邀約，獨自回到家中，度過一個冷清的春節。

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情警報響起，上海這座特大型城市的「免疫系統」迅速激活，各項防控措施相繼啟動：各大展館紛紛閉館；公共活動大範圍取消；公共場所、公共交通全面消毒；社區防控全面啟動……

相對應的，是上海民眾的快速反應。如非必要絕不出門，如果出門必戴口罩，多數滬人取消春節聚會，滬上各飯店年夜飯亦現退訂潮。有數據顯示，上海口罩購買人數在中國市級層面排名第一，執行各項隔離措施也十分積極，被網友調侃為「怕死第一名」。

「家裡原定的年夜飯、聚餐都取消了」。家住上海長寧的吳浩表示，最令他意外的不是親友間不串門、不聚餐的默契，而是相關酒店的理解與配合。有餐廳負責人表示，該餐廳年夜飯的退訂桌數約佔三成，而初一至初六退訂桌數的佔比則高達五六成。雖然餐廳方選擇全額退還客人相關定金，但由於提前備了菜損失較大，如果有客人當天來退，他們首先會建議客人打包半成品以避免浪費。

吳浩表示，自己最終選擇打包半成品回家。這（疫情）對餐飲行業是一個考驗，對全上海人也是一種考驗，需要彼此互相理解。事實上，上海曾多次與公共衛生事件進行「遭遇戰」。在數次「戰疫」中，上海各項精細化管理體系逐步升級，民眾的公共衛生意識亦逐漸增強。

「拎得清、不添亂」成為滬人在特殊時期奉行的準則：只有保護好自己，才能保護好別人。「閉門不出」的冷清下，是這座城市火熱的脈動：目前上海已有多批醫護人員奔赴武漢，上海醫療隊也是最早出發的隊伍之一；「上海製造」全力運轉，口罩廠家全天候生產；科研力量加班加點，篩選藥物、生產檢測試劑盒發往全國；許多民眾自發在家中組織各類物資對接抗疫前線；不少滬人自行購買口罩、食物等必需品送往戰疫前線的警察與醫護人員手中……

上海疫情口罩

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