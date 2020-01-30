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湖北人壓力大 一男子到杭州不敢住酒店搭帳棚過夜

2020-01-30 17:27聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

大陸武漢肺炎疫情日益劇增，湖北多個城市宣布「封城」，然而一名來自湖北大治市的張姓男子23日離開湖北後，輾轉前往杭州蕭山湘湖景區搭帳篷過夜。該名男子說，因為杭州疫情防控嚴格，讓他心理壓力很大，不敢找酒店入住，所以決定買帳篷搭建。

據大陸媒體澎湃新聞報導，28日晚間，杭州蕭山區湘湖景區執法中心工作人員在湘湖一處草坪上找到該名湖北張姓男子，他搭起帳篷準備在此過夜。

張姓男子的帳篷是一個簡單的單層帳篷，他還帶著洗漱用品、帳篷床墊。報導描述，在深夜被發現時，「他在帳棚裡凍的瑟瑟發抖，棉被也沒有」。

29日凌晨，蕭山區疾控中心120將張姓男子送往該區定點醫療機構接受檢查，檢測體溫正常。

執法中心人員表示，作為疫情重災區，湖北、武漢人承受的心理壓力他能感同身受，心情也可以理解，「但防控疫情人人有責，這不僅是為了個人安全，也是為了大家安全，為躲避防控而在戶外過夜的做法實在不是明智之舉。」

武漢自23日宣布「封城」後，截止24日中午12時，湖北共有13個城市區域公共交通停運，分別是武漢、鄂州、仙桃、枝江、潛江、黃岡、赤壁、荊門、咸寧、黃石（含大冶市、陽新縣）、當陽、恩施、孝感。

湖北一名張姓男子在湘湖景區搭帳篷準備過夜。圖／湘湖景區執法中心
湖北一名張姓男子在湘湖景區搭帳篷準備過夜。圖／湘湖景區執法中心
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疫情武漢肺炎

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