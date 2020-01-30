滑稽戲藝術家李九松病逝 上海「老娘舅」走了

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江南地區家喻戶曉的「老娘舅」、著名滑稽戲表演藝術家李九松29日在滬病逝，享年86歲。主持人曹可凡哀傷的說：「春節前就知道他情況不好，膽囊炎併發症，住進了ICU。」

上觀新聞報導，1934年11月出生的李九松是江蘇海門人，他是上海市非物質文化遺產項目—獨腳戲代表性傳承人、中國曲藝家協會會員、上海市曲藝家協會會員、上海獨腳戲藝術傳承中心（上海市人民滑稽劇團）表演藝術家。

李九松出身戲曲世家，其父乃文明戲前輩藝人李明揚，從小耳濡目染深受藝術熏陶，先後拜名師文軒、文彬彬學藝，他6歲即登台表演，口齒伶俐，語言幽默，動作感鮮明，大智若愚，在捧哏方面不溫不火，憨態可掬，贏得觀眾一口稱讚，是滑稽界難得的奇才。

青年時代，李九松就顯示出不凡的滑稽才能，多次在文藝匯演中獲獎，特別擅塑造各種小人物的喜劇藝術形象。在滑稽戲《蘇州兩公差》中扮演小公差，《孝順兒子》中扮演老年癡呆症患者，各類角色均維妙維肖，恰到好處。

他與人合作獨腳戲《頭頭是道》獲江南滑稽匯演優秀表演獎、獨腳戲《補婚》入選首屆上海曲藝節，小品《沐浴》獲上海話劇小品二等獎、獨腳戲《徵婚》獲全國喜劇小品一等獎，其領銜主演的電視系列小品《老娘舅》收視率名列前茅，成為名牌節目。

去年3月，李九公的老搭檔王汝剛曾在一次讀書會上介紹，「上海有三個滑稽劇團，最近有個很重要的改革，青年滑稽劇團和人民滑稽劇團合併成立了上海獨腳戲傳承中心。現在團裡最老的有兩個，一個是今年96歲的嫩娘，還有一個是我的老搭檔李九松，現在還在演出，而且他喜歡演出，但他年紀大了，來演出我汗流浹背，壓力很大。」