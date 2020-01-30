閩浙民眾阻建隔離站 憂成「病毒集中地」

武漢肺炎疫情延燒，中國各省陸續興建隔離站，做為病患隔離使用，但引發當地民眾恐慌，擔心隔離站成為「病毒集中地」，福建、浙江近日都傳出當地居民走上街頭抗爭，拒絕隔離站入村的衝突事件。福建寧德市霞浦縣大沙村民逾千人堵路，與警方爆發衝突；浙江溫州溪南村民也用人牆阻路，不讓施工車輛進入，村民並上網發文請網友聲援。

義大利非政府組織「寒冬」（Bitter Winter）28日深夜在臉書（Facebook）官方粉絲專頁上傳的影片顯示，有上千名寧德霞浦縣民眾堵住村內道路，與警方爆發肢體衝突，更不時有人朝警方投擲物品。另有網民稱，事因有村民從湖北武漢的重災區回村，當局下令將全村與外界隔離，引發村民不滿。

據中新網報導，這次發生警民衝突的霞浦縣目前共有2例武漢肺炎確診病例，並對密切接觸者26人進行集中隔離觀察。縣政府為防止疫情進一步擴散，選定經濟開發區大沙園區內一處閒置廠房宿舍樓進行修繕，作為密切接觸者集中留觀點的備用點。

當地疫情指揮部表示，這處隔離中心位於大沙工業園區，距離大沙村近一公里，且附近沒有居民居住。但在修繕過程中，大沙村部分村民不理解，採取堵路等行為。

社交平台微信上轉載的訊息顯示，村民是因為隔離中心過於接近民宅，憂心被感染，憤而於晚間堵路，且向員警投擲木板、座椅等雜物。員警於是動武，將示威者抬走。

官方昨晚通報稱，經縣鄉村幹部及疾控專家的勸導，目前事件基本平息。霞浦縣將繼續做好群眾的思想工作，全力做好疫情防控。

習近平曾任寧德地委書記

另據明報報導，值得一提的是，國家主席習近平曾於1988年6月至1990年4月擔任寧德地委書記，《習近平在寧德》一書本月由中共中央黨校出版社出版。

另有一名自稱溫州人的網友發文稱，溫州從25日起每天感染肺炎人數翻倍，他一個同學在溫州溪南村，那邊要建隔離站，由於徵用的當地黨校距村子近，村民獲悉後去村口用人牆堵住唯一一條進入黨校的路，不讓車子開進來，表達對設立隔離站的抗議。

面對疫情，許多農村以鄰為壑，私自採取堵路、築牆等方式拒絕外來人士進入。國務委員、公安部長趙克志前天表明，對未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等違法行為，要立即報告黨委、政府，依法穩妥處置，維護正常交通秩序。