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宅在家躲武漢肺炎 竟惹「麻」煩上身

2020-01-30 16:15世界日報 中國新聞組╱北京30日電

武漢肺炎疫情來勢凶猛，中國民眾幾乎不出門的日子已快要一周。隨著春節假期延長，「宅」在家的狀態恐怕還要延續一陣子。一項調查顯示，春節期間六成人幾乎沒外出，僅一成走訪親友。不過也有不少人苦惱，父母不聽勸仍出門打麻將，甚至還有人向警察舉報求助。

澎湃新聞日前進行「新冠肺炎疫情期間公眾生活方式與心態調查」（截至1月27日），樣本數為1029份，用調查結果展示民眾「宅在家」的生活百態。

疫情期間，人們呈現的情緒狀態總體來看，「難過」、「焦慮」兩種情緒的分數最高，成為近期民眾的情緒關鍵詞。

官方應對疫情，呼籲減少外出，避免疾病傳播。調查結果顯示，六成人幾乎天天待在家中，另有三分之一表示只是偶爾外出，僅有3%頻繁外出。

數據顯示，民眾外出最主要是為購物，比如採購生活用品。其次為散步、學習、就餐，但比例已經很低。春節期間的常規活動「走親訪友」已下降至10.5%，成為今年非常不流行的活動之一。

另外，平均各省市所有受訪者提供的目測數據，他們認為，今年的街道人流量下降66%。

至於民眾在家的活動，與往年相比，約半數人表示在家上網的時長顯著增加。

此外，看電影、聽音樂、打機也成為人們打發時間的主要選擇。與親友交流和互動時間也隨之增多。外出打牌等新春常見活動已經大幅度減少。

不過，仍有不少人苦惱，父母不聽勸仍出門打麻將，甚至還向警察求助。紅星新聞報導，成都市武侯區公安局為此推出奇招，29日起至警報解除，所有生活在武侯區的市民，如果發現有家人出門前往位於武侯區的營業性麻將場所娛樂，請將具體位置或坐標透過平安武侯的微信公眾號後台私信給警方。

另據澎湃新聞報導，兒子從湖北回家準備去聚會，為了保護更多人的健康和安全，上海這位老媽竟然舉報自己的兒子。

李阿姨的兒子前幾天從湖北回來上海，儘管最近幾天家人身體情況沒什麼異樣，但一家人仍舊按照相關政策，待在家裡，哪裡也不敢去。可就在27日晚，李阿姨的兒子告訴她，自己過幾天準備外出聚會。她反覆勸阻兒子千萬不要外出，但兒子並不理會。思來想去，她舉報了自己的兒子。

社區民警小顧說：「李阿姨的行為非常正確，值得所有居民學習。」

疫情麻將春節武漢肺炎

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