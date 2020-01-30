家人被隔離 湖北腦性麻痺兒獨自在家6天死亡

武漢肺炎疫情傳出悲劇，因為家人發燒被強制隔離，中國湖北省黃岡市一名17歲的腦性麻痺兒因此被獨自留在家中6天乏人照料，昨天宣告死亡。

中國自閉症兒童服務平台「大米和小米」微信公眾號29日晚間披露這起悲劇，也曝露當前湖北防疫體系失靈、醫療資源匱乏、身障養護不力等諸多問題。

據報導，鄢小文是黃岡市紅安縣華河鎮鄢家村人，現年49歲，曾在武漢當廚師，他17歲的大兒子鄢成患有腦性麻痺，妻子在小兒子滿一歲時發現次子又明顯異常而崩潰自殺。小兒子後來被確診自閉症，鄢小文因此辭職帶孩子。

1月17日，鄢小文帶著兩個兒子從武漢回到老家準備過年，回家後第3天發燒，經過華河鎮衛生院檢查，認為鄢小文疑似被感染新型冠狀病毒肺炎。24日，鄢小文和小兒子被送到了紅安縣集中定點收治場所－杏花鄉衛生院。

因為大兒子鄢成四肢癱瘓，大小便無法自理，需要有人餵食和全天照顧。為此，鄢小文向武漢心智障礙群體公益組織「蝸牛家園」求助，後者又向湖北省殘疾人聯合會彙報此事。

鄢小文表示，自己和小兒子被帶離家時，鄢成身體健康，無發燒等異狀。

報導引述「蝸牛家園」負責人朱文沁說，在省殘聯的過問下，紅安當地的殘聯找到鄢家村村委會，請求村裡給鄢成每天送一頓飯。

村委會幹部告訴朱文沁，鄢成在24日下午吃了飯，26日晚上吃了點蛋黃派，28日則由兩名村醫餵了兩杯胺基酸飲料。

鄢成的二姑則表示，23日，她去看望鄢成，餵了他一頓飯。24日，她又回鄢家給侄子餵了一頓飯，還換了尿片。接下來的3天，因為身體不適，她就沒去；28日，她再看到侄子，情況就很差了。

「他躺在躺椅上，頭懸空著，嘴巴和臉上都是髒東西，被子裡面也是。我帶有開水，把他嘴上臉上擦乾淨，換了尿不濕（尿片），餵了半杯開水，他吃了小半杯米飯，就不再吃了。」鄢成的二姑說。

據報導，29日中午，朱文沁還在微信上看到華家河鎮衛生院院長發來的幾張照片，上面顯示，兩名穿著防護服的人正抬著躺在擔架裡的鄢成。朱文沁還透過鄢小文得知，村委已在縣城裡找了一家隔離用的飯店，要把鄢成送去集中安置。

然而，就在29日下午2時3分，村委會通知鄢小文：鄢成去世了。

朱文沁說，這些天來，她曾找殘聯、找家長組織、找她能找的一切關係，都沒有挽回鄢成的生命。「一個全身癱瘓、生活無法自理的孩子，在大冷天裡怎麼能撐得住？」

因為擔心大兒子乏人照顧，鄢小文28日還在微博具名發出公開求助信，請求外界協助募集防護鏡、防護衣、N95口罩等防護用具，並表示5天以來只知道鄢成吃了一頓蛋黃派。

鄢小文說，「1月27日晚上7點半，村主任說找到了願意為我兒護理的人員，但村裡沒有防護服（縣醫院都沒有防護服，只有防塵服,醫生好幾天才能換一件），護理員不敢為孩子上門餵飯餵水、換洗衣物」。

文章照片顯示，華家河鎮衛生院曾派出救護車與人員，試圖將鄢成送到縣醫院給鄢小文照料，但縣醫院為防感染予以拒絕，鄢成又被遣返家中。

鄢小文微博的文章現在已經全部被消失，「大米和小米」的報導文章也因違反「微信公眾平台運營規範」被禁止分享。

27日被確診感染武漢肺炎的鄢小文，現在只想盡快結束隔離，回家見孩子最後一面，處理好後事。

鄢成至今死因不明。北京青年報報導，華河鎮政府一名工作人員確認鄢成的死訊，並稱紅安縣縣委縣政府已經組成了聯合調查組。

這名工作人員說：「現在對幹部的管理相當嚴格，我們不可能把一個腦癱（腦性麻痺）的孩子留在家裡沒人管，肯定是做了工作，但現在孩子去世也是事實，上級部門會對我們進行調查，自然會有一個公正的說法。」