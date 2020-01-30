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粵港澳大灣區足球賽 吹響集結號

2020-01-30 01:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「我們是夢想的踐行者！」粵港澳大灣區足球冠軍聯賽組委會主任、廣東省民間足球促進會執行會長王軍24日表示，過去的一年中，2018／19粵港澳大灣區足球冠軍聯賽取得積極的成果，初步吹響粵港澳大灣區民間足球運動的集結號，相信2020年在各界的關心支持下，粵港澳大灣區的民間足球運動將更加紅火。

據中新社報導，2018／19時代中國粵港澳大灣區足球冠軍聯賽由廣東省粵港澳合作促進會文化傳播委員會，與廣東省民間足球促進會聯合主辦。2018年3月開始預熱啟動，大灣區11個城市民間足球精英加上足球之鄉梅州共組織12支隊伍參賽。

常規賽設有東西部兩大賽區，東部賽區城市包括香港、廣州、深圳、東莞、惠州、梅州，西部賽區城市包括澳門、珠海、佛山、江門、中山、肇慶。兩大賽區分別進行常規賽的比賽，隨後舉行季後賽和總決賽。

王軍表示，凡是過往，皆為序章。沒有一蹴而就的未來，更多則是以星星之火閃爍其間。過去一年，廣東民間足球促進會的重點工作是辦好粵港澳大灣區足球冠軍聯賽，在這個過程中雖然有各種不足，但是各隊上下同心，克服各種困難，總算把賽事順利完成。

讓王軍感到欣慰的是，其團隊在民間足球推廣方面得到社會各界的支持，在澳門回歸20周年之際，其團隊受中央廣播電視總台央視紀錄頻道的邀請參與拍攝了8集大型紀錄片《濠江故事》，參加首屆粵港澳大灣區足球冠軍聯賽澳門代表隊隊員周家明的故事還作為該紀錄片的第一集在央視播出。

2019年8至9月，王軍和賽事秘書長胡廣洪分別被廣東省有關部門選派到北京大學經濟學院及清華大學的高級研修班學習深造，王軍表示，經過上述培的訓，將為粵港澳大灣區足球聯賽提升管理水平和運營能力。

足球澳門紀錄片

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