天津新年味 駛進瑞士達沃斯

天津市政府在達沃斯世界經濟論壇舉辦「天津之夜」活動。 新華社 分享 facebook 瑞士達沃斯世界經濟論壇2020年會恰逢中國農曆鼠年前夕，當地時間22日晚，天津市政府在達沃斯會議中心舉辦「天津之夜」活動，中外嘉賓歡聚一堂，共迎中國農曆新年。

據新華社報導，達沃斯會議中心大廳的大螢幕從「達沃斯藍」變為「中國紅」，紅色的吊錢兒高懸在頭頂，台階兩側扶墻上擺放著懷抱鯉魚的瓷娃娃，寓意年年有餘，大廳裡處處充滿喜慶的年味兒。

當晚7時，隨著天津音樂學院室內樂團演奏的樂曲悠然響起，大螢幕上以清代名畫《潞河督運圖》為主題的畫卷徐徐展開，河道上漕船穿梭，兩岸農舍、店舖、田園錯落有致，展現了清朝乾隆年間天津北運河的繁榮景象。

主辦方按照中國過年習俗準備了水餃、湯麵等傳統美食，讓嘉賓們感受到中國春節熱氣騰騰、團團圓圓的祥和氛圍。

世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布和夫人也來到活動現場。「10年前我第一次到天津，給我留下了非常深刻的印象。天津之夜已經成為達沃斯年會精彩的常規項目。」施瓦布在致辭中說。

天津市副市長金湘軍在致辭中向各位來賓發出邀請：「期待與大家今年再聚天津，以夏季達沃斯論壇的思想碰撞之光為全球經濟、中國經濟高質量發展獻計出力！」

自2008年以來，天津每年都派代表團赴瑞士參加達沃斯世界經濟論壇年會，今年是第七次在年會舉辦「天津之夜」。