身患漸凍症、妻子被感染 暖醫仍堅守抗疫最前線

武漢市金銀潭醫院600多名醫護人員，已在抗擊疫情的最前沿奮戰一個月了。圖翻攝自湖北日報 分享 facebook

隱瞞身患漸凍症的病情，顧不上被新型冠狀病毒感染的妻子，大陸武漢市金銀潭醫院黨委副書記、院長張定宇不忘初心勇擔使命，堅守在抗擊疫情最前沿——他用漸凍的生命，托起信心與希望。

湖北日報報導，自去年12月29日轉入首批7名新型冠狀病毒感染的肺炎患者以來，武漢市金銀潭醫院600多名醫護人員，已在抗擊疫情的最前沿奮戰一個月了。

這裡是武漢最大的專科傳染病醫院，目前收治的全部為轉診確診的患者。

在疫情中「逆行」的一個月裡，57歲的張定宇往往凌晨2點剛躺下，4點就得爬起來，接無數電話，處理各種突發事件。

「雷厲風行」，是同事們對他的一致評價。

「全院都曉得我性子急，嗓門大。」、「性子急，是因為生命留給我的時間不多了。」張定宇沉默一會兒，平靜地提起那個埋在心裡的秘密：「我是一個漸凍症患者，雙腿已經開始萎縮，全身慢慢都會失去知覺。我必須跑得更快，才能跑贏時間，把重要的事情做完；我必須跑得更快，才能從病毒手裡，搶回更多的病人。」

據報導，2018年10月，漸凍症確診，全院沒有一個人知道他罹患此病。

張定宇表示，全院240多名黨員，沒有一個人遲疑、退縮，全部挺在急難險重崗位。

他說：「近一個月，醫護人員嚴重不足，日常狀態下，護士2小時交接班一次，現在則需拉長至4至5小時，醫生就更辛苦。」他說，陸軍軍醫大學150人醫療隊24日來支援，壓力減輕不少。

就在他日夜撲在一線，為重症患者搶出生命通道時，同為醫務人員的妻子，1月13日卻因新型冠狀病毒感染，在十幾公里外的另一家醫院接受隔離治療。

報導說，分身乏術的張定宇，忙得一連三、四天都顧不上去醫院看一眼妻子。

15日凌晨1點多，在下班趕往四醫院的路上，張定宇淚水止不住地往下淌。他說：「我很內疚，我也許是個好醫生，但不是個好丈夫。我們結婚28年了，我也害怕，怕她身體扛不過去，怕失去她！」

幸運的是，她妻子用了抗毒藥之後，有效果，他說：「我很感恩。」

眼下，他要與命運叫板，在抗擊疫情的最前沿，用漸凍的生命，與千千萬萬白衣衛士一起，托起信心與希望，托起無數人的生命與健康。