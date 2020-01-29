武漢肺炎「口罩難求」！大陸各省掀搶購潮 店家一個賣500元

武漢肺炎疫情持續擴大，「買口罩」成了中國的全民運動，大量需求也造成口罩「一罩難求」，各地紛紛上演搶口罩大戰，排長隊、貨架被搶空甚至為了口罩大打出手的事件及圖片刷爆朋友圈，有藥房哄抬10倍價格被批「發國難財」，立馬被重罰300萬（約新台幣1200萬元）。面對「口罩之亂」，網友苦中作樂戲稱：「口罩這麼稀有，應列世界瀕危物種，沒口罩還是別出門了」。

繼被世界衛生組織命名為「2019新型冠狀病毒」的疫情發源地武漢市民搶購口罩之後，隨著疫情擴散到中國各地，幾乎全中國目前都「一罩難求」，各地民眾瘋狂掃貨；武漢市長周先旺日前一句「目前有500多萬人離開武漢」，更讓各地民眾增強了危機意識，紛紛搶買這防疫的「保命符」。

綜合報導，上海各超市、藥房及商店早已出現口罩搶購潮，不少店家趁機抬高售價，比原價貴上三四倍的口罩想買還買不到，有上海市民說「再貴也一定要買回家」，甚至為此大打出手。上海一家藥局門口日前就發生民眾插隊買口罩，與排隊民眾互毆的場景；店家門口大排長龍的景象更是司空見慣。上海市醫療救治專家組組長張文宏27日稱「如果防控不善，可能會出現第二個武漢」，有民眾解讀為「上海可能成為第二個武漢」，搶口罩亂象更直逼高點。

針對居民反映買不到口罩等防護用品情形，上海市商務委會表示，已連續籌集並投放口罩近1000萬只，並已協調組織相關企業克服困難，盡快復工生產。上海共有17家口罩企業，都在逐步恢復產能，全部投產後每日產能可達400萬只。

另在遼寧省東港市，香港01報導，一名男子到藥房購買口罩，質疑35元（新台幣151元）一個太貴，要求對方以正常價格銷售，「不能往上漲價」，藥房職員說這是「這個東西現在進貨進不着」，只肯退貨，另一名男售貨店則對男子大喊「我叫你滾」並毆打男顧客，藥房打人員工最後被警方行政拘留及罰款300元（約新台幣1296元），主管機關稱會重罰涉事藥房。

央視報導，天津一家藥房分店將原價12元的口罩以128元（新台幣553元）賣出且屢禁不止，天津津南區市場監管局27日對這家藥局重罰300萬元（約新台幣1200萬元），並以此案涉經濟犯罪為由，移送公安機關。

「買口罩」成了中國的全民運動。 美聯社 分享 facebook