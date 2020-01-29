疫情蔓延下辦喜宴 熱菜都沒上就被鎮黨委書記喊卡

在武漢肺炎疫情蔓延下，四川一對新人大年初二還在酒店舉行婚宴大宴賓客。結果婚禮儀式一結束，婚宴熱菜都還沒上，就被當地鎮黨委書記硬生生喊卡，18桌賓客10分鐘全部散光。

據四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，1月26日大年初二當天上午11時左右，四川省南充市西充縣仁和鎮黨委書記張杰接獲通報，當天中午，當地一家酒店將舉辦婚宴。

張杰隨即趕往酒店。張杰說，「民間有個風俗，寧拆一座廟，不拆一樁婚，我要求工作人員還是先讓婚禮儀式搞完。」對於喜宴要被喊停，新人的父親都不同意，張杰就告訴新人母親，兒女婚姻大事是喜事，「但來賓中萬一有人是感染者，我們這麼多人不是都要隔離？」

在徵得雙方家長同意後，婚禮儀式一結束，張杰就上台接下婚禮主持人的麥克風告訴所有賓客，「確實是疫情形勢所逼，婚宴無法繼續了！我給大家鞠躬，給新人說一聲抱歉。請放下筷子，馬上解散，馬上解散！舍小家為大家。」

從現場視頻來看，對於喜宴才剛開始就被喊停，現場賓客似乎都能理解，還有人連聲答：「好！好！好！」

報導稱，10分鐘後，18桌賓客就全部離場。一名當天參加婚宴的客人表示，農曆年前就收到請柬，不來的話，覺得又不好。喜宴被喊停時，桌上只上了涼菜，熱菜一道都沒上。

張杰說，「其實大家都知道疫情形勢，酒店、新郎、新娘和客人都抱著僥倖心理，以為鄉鎮上管得不嚴。」他根據當地政府相關政策，「對婚宴嚴格鬥硬，起到了震懾作用」。報導指出，此後鎮上就再沒有任何酒席，也沒發現大規模集體聚餐。