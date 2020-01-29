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疫情衝擊 春節黃金周黯淡

2020-01-29 00:40經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，讓大陸交通運輸業備受打擊，旅客驟減。圖為空蕩蕩的北京西站，門可...
武漢肺炎疫情升溫，讓大陸交通運輸業備受打擊，旅客驟減。圖為空蕩蕩的北京西站，門可羅雀。 新華社
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中國大陸疫情嚴峻，讓今年春節黯然失色。昔日人頭攢動的商場、餐館如今冷冷清清；眾多大型景點、博物館、電影院暫停對公眾開放，所有團隊旅遊業務全部暫停。

中新社報導，春節假期是大陸一年中最盛大的「黃金周」之一。官方統計，去年除夕至正月初六，大陸零售和餐飲業銷售額高達人民幣1兆元，相當於日賺1,435.7億元；一些熱門旅遊省市七天內接待遊客總量超過5,000萬人次。

來勢洶洶的疫情，讓大陸交通運輸業備受打擊，1月27日（正月初三）鐵路、道路、水路、民航發送旅客只有1,626.7萬人次，比去年同期下降68.3%。

疫情對經濟的衝擊並不僅限於春節期間，報導援引中國銀行研究院資深經濟學家周景彤表示，預計今後一段時間內，餐飲、文娛、旅遊等服務業都會繼續受到影響。因區域之間產業鏈、供應鏈協調聯動面臨挑戰，工業生產也將受損。

興業銀行首席經濟學家魯政委表示，考慮到充當經濟增長第一引擎的消費因疫情走低，中國經濟下行壓力短期內可能會加大。 為防止經濟因新型冠狀病毒「感冒」，官方已密集出手。

其一，穩字當頭，保證經濟大局穩定。商務部正在加強市場監測，確保生活必需品供應無缺，同時準備擴大生活必需品和防護用品進口。

證券交易方面，證監會明確，要確保交易結算系統安全穩定運行，引導投資者客觀分析疫情影響，理性投資。

其二，對受損較大的行業企業給予專門支持。

銀保監會明確，對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，並鼓勵通過適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。

報導指出，大陸人社部最新通知，受疫情影響導致生產經營困難的企業，可以通過與職工協商一致採取調整薪酬、輪崗輪休、縮短工時等方式穩定工作崗位，盡量不裁員或者少裁員，並可獲得穩崗補貼。

疫情春節

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