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湖北人飽受歧視！他氣不過追砍警察 大學生泣：我像瘟神

2020-01-28 16:24世界日報 中國新聞組╱北京28日電

部分自武漢返鄉人員發現，自己的個人信息在網上流傳開來，這些信息精確到個人姓名、身...
部分自武漢返鄉人員發現，自己的個人信息在網上流傳開來，這些信息精確到個人姓名、身分證號碼、戶籍地址、家庭住址、手機號、車牌號，甚至車票航班信息等。圖／美聯社
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武漢肺炎疫情爆發後，網路傳出「鄂（湖北）人＝惡人」的說法，許多湖北人飽受歧視，就有湖北返鄉居民氣不過而辱罵宣傳人員，還開車追砍警察，結果被刑拘；還有從武漢返鄉的學生信息被洩露，讓他感覺自己像瘟神，大家都拿著名單躲著他。

環球網報導，湖南寧鄉市公安局微信公號「寧鄉公安」27日發布警情通報， 稱為全面做好新冠肺炎疫情防控工作，寧鄉市公安局歷經鋪派出所在街道統一安排下，於26日14時許，安排人員前往轄區湖北返寧43歲的葉姓居民家中開展宣傳勸解工作。

過程中，葉男多次辱罵工作人員，並持刀將工作人員趕出家門。隨後，葉男駕車衝進歷經鋪派出所，持菜刀追砍民警，並將院落內兩塊宣傳板、接待室三塊玻璃砍爛，後被民警當場制伏 。

目前，葉男因涉嫌妨礙公務罪，被寧鄉市公安局依法刑事拘留。

另據澎湃新聞報導，隨著對於新型冠狀病毒肺炎的防控措施逐步升級，多個省份和地區紛紛宣布啟動重大突發公共衛生事件一級響應，各地也開始逐人逐戶全面摸排有武漢旅居、接觸史人員。

然而，部分自武漢返鄉人員卻發現，自己的個人信息在網上流傳開來，這些信息精確到個人姓名、身分證號碼、戶籍地址、家庭住址、手機號、車牌號，甚至車票航班信息等。

他們或是在微信群內看到，或是熟悉的親友轉發給自己，甚至很多人被陌生人透過電話、添加微信好友等方式騷擾、謾罵後，才知道自己的信息被洩露了。

據報導，一位從武漢返湖南的大學生表示，1月23日，一個女醫生上門，前來測他和從武漢回來的舅舅一家的體溫，據說是有人看到鄂A的車牌舉報上去了。

查完體溫無異常情況後，對方隨即登記他們五個人的姓名、性別、年齡、返鄉日期、身分證號碼及電話號碼。

三天後，突然有一個本地微信號加他，對方告訴他，是透過一份《武漢返鄉人員表格》知道他的信息。他這才意識到他們的信息被某些人洩露了。

這位大學生表示，自從知道自己的信息在各大群裡亂傳後，就感覺自己像一個通緝犯，一個瘟神，大家拿著這份名單躲著他，讓人感覺非常難過和委屈。

肺炎武漢肺炎疫情

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