廣東暖酒店 免費收留無家可歸武漢人

武漢疫情爆發後，封城讓許多滯留在外的武漢人有家歸不得，其他地方也不允許他們進入，拿著武漢身分證的他們，大多被酒店拒之門外。廣東湛江市徐聞縣政府為了給武漢人提供幫助，專門將一家酒店拿出來免費讓100多位武漢人居住。

健康時報報導，徐聞縣的通告寫著：「今晚降溫了，外面下著雨呢，讓武漢同胞在異鄉先解決溫飽，才能戰瘟疫。」

一位剛入住徐聞縣指定酒店的蔡先生說：「前天晚上沒有地方收留我們，聽說徐聞縣有地方可以為我們提供住宿，打酒店電話問武漢人可以入住嗎？服務員說可以免費入住，當時一股暖流湧心頭，喜極而泣，立馬開車就過去了。」

61歲的蔡先生表示，他們在海南有一套房子。全家老小10口人23日從武漢出發，準備自駕去海南的家過年，但25日到達去海南的港口時，已經不讓湖北車輛通行。

報導說，當天，武漢市宣布封城，他們也沒辦法返回武漢，只能回到廣東省茂名市。

當天茂名市的雨非常大，車上有兩位3歲小朋友，還有4位60多歲老人。「當地酒店看到我們拿著武漢身分證，都不給我們辦理入住。」他們反覆跟茂名市政府、疾控部門和派出所等聯繫都沒地方肯收留他們。絕望中，聽說徐聞縣有免費為武漢人提供住宿的地方。

前來入住的客人，現在都在酒店房間自行隔離，如果他們缺少生活用品，志願者會出門幫他們購買。政府的工作人員還會免費給他們提供一日三餐、水果、八寶粥等，按人頭發放口罩等防護物品，也會有專人過來給他們量體溫，進行消毒等。

蔡先生說：「我們一定聽從安排，在這裡自行隔離至少14天，等到徐聞縣政府允許我們出門了再出去。」

據報導，這裡除了有5位志願者在為入住的客人服務，還有24小時值班的醫生、縣委的領導，他們除了保證客人正常入住，還會給前來求助的武漢人提供必要的幫助。

在徐聞縣政府組織下，這個臨時組建的湖北大家庭也創建一個微信群，群裡一直有入住的客人發來對志願者和政府的感謝。