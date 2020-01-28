香港馬場冷清 賀歲賽馬投注額8年最低

農曆新年賽馬日，香港市民戴口罩看賽馬。 中新社 分享 facebook

武漢新型冠狀病毒疫情陰霾籠罩下，大年初三賀歲馬如期舉行，但只限預約使用馬場餐廳者入場，有馬迷到場才發現不設即場入場，失望而回。此外，沙田馬場昨日人流稀疏，全日入場只有9736人次按年下跌90.8%，投注額14.71億港元，比去年少16.2%，寫下8年來最低。

中通社報導，為加強防疫，所有人士在進入沙田賽馬場前須接受體溫檢查。馬會更限制入場人數，只容許約8000名已提前預約使用馬場餐廳的顧客進場。此外，馬會也取消過往深受馬迷和遊客歡迎的「農歷新年賽馬日」大抽獎和綜合匯演暨開幕典禮。

由於進場人數受到限制，場內沒有以往人山人海的畫面，看台只剩下一排排空椅。有馬迷說，每年「農歷新年賽馬日」熱鬧非凡，今年場內卻冷冷清清。

首場賽事在中午12時開跑，全天舉行11場賽事。逾百市民早上11時許到達公眾入口才知悉馬場不開放，有人稱失望但表示理解，希望明年馬場回復熱鬧；亦有人鼓譟，稱在火炭站步行約20分鐘到達馬場公眾入口，才知馬場不對外開放，對此表示無奈。有內地旅客不滿，在馬場公眾入口外企圖燃燒一疊100元人民幣，被保安阻止後離去。

據報導，為避免聚集大量顧客，全港逾百家場外投注處當日也暫停服務，公眾只能通過電話或網路平台投注。賽後，馬會公布當天約9736人次進場，較去年大減逾90%；當天的總投注額為14.71億港元，也較去年下跌約16.18%。