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高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2登山客墜崖亡 忠犬雪地守候4天3夜

2020-01-28 15:58世界日報 中國新聞組／北京28日電

搜救人員上山找人，這隻黑色的拉布拉多犬成為搜救關鍵。 圖／取材自封面新聞
搜救人員上山找人，這隻黑色的拉布拉多犬成為搜救關鍵。 圖／取材自封面新聞
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成都彭州日前有一男一女兩個年輕人相約登九峰山，但這兩人遲遲沒有下山，失聯多日。最終，一隻黑色的拉布拉多犬「辛巴」成為搜救關鍵：尋著叫聲，搜救人員發現兩人在懸崖下的雪地裡，已經無生命跡象。此時，離兩人上山已經四天三夜，山上每天晚上氣溫低至零下10度左右，辛巴也一直在這裡沒離開過。

封面新聞報導，兩名驢友登山失聯後遇難。當地不少村民表示聽聞此事，稱兩人是開共享汽車來的。一村民稱，當天兩人下車後，牽著一隻褐色的大型犬。這位村民向兩人收取停車費，問了句：「下不下山？」兩人回答，「當天要下山」，村民便收取了10塊錢（不過夜停車的價格）。

16日晚上，兩人沒有下山，村民感到疑惑，但是也沒多過問。直到19日晚上，有民警陸續找到這裡詢問共享汽車停了多久之類的，大家才知道兩人一直沒有下山。

據報導，20日，搜救人員和119又再度上山。這次，他們也向遊客詢問男子養了多年的黑色拉布拉多犬「辛巴」的動向。終於在一個高約20多米的懸崖處，發現了「辛巴」。這隻拉布拉多犬在見到搜救人員時，發出微弱的叫聲，搜救人員給辛巴餵了一些麵包，用繩子拉牠也不肯離開。搜救人員用繩索等設備下到懸崖下面查看，在厚厚的積雪中，發現了兩具遺體，正是辛巴的主人和同行的女子，目前已排除刑事案件的可能。

搜救人員上山找人，黑色拉布拉多犬成為搜救關鍵。 圖／取材自封面新聞
搜救人員上山找人，黑色拉布拉多犬成為搜救關鍵。 圖／取材自封面新聞
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山友

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