發武漢肺炎災難財？河南超市白菜賣天價 被罰220萬

新型冠狀病毒肺炎疫情仍持續擴大，不少城市傳出民眾瘋搶物資、廠商藉機哄抬價格甚至因為口罩一罩難求而賣假貨，大發「災難財」的亂象。河南鄭州日前傳出一顆白菜要價63.9元（約台幣281元）的「天價」，鄭州市二七區市場監管局已對涉事超市開出高達50萬元（約台幣220萬元）的罰單。另浙江金華、義烏也先後查獲了偽造3M的「假口罩」以及問題口罩一批。

綜合媒體報導，新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，為規範市場價格行為，河南省市場監督管理局發布疫情防控期間相關商品市場價格行為提醒告誡書，明確要保障市場整體價格秩序平穩。但不少鄭州市民反映稱，鄭州市北二七路大商超市及世紀聯華橄欖城店，白菜價格暴漲，一斤白菜定價近7元，一顆白菜買下來竟需要63.9元人民幣，鄭州市二七區市場監管局日前已對涉事超市開出罰單50萬。

據報導，媒體走訪調查多家超市發現，並非所有超市的蔬菜價格都飆升，但網傳的照片中，白菜單價為13.96/kg，淨重不同，出現每顆50多元、60多元等不同價格，所賣超市顯示為鄭州市一家超市。白菜不再是低廉親民的「白菜價」，引發網友批評聲浪。

隨後，市場監管部門立即介入調查。涉事的超市稱，當天第二次「進價2.8元/斤，採購通知店員調價3.98元/斤」，是員工調整價格失誤，將價格誤調6.98元/斤，並以此價賣出2顆，店內發現後立即制止，停止銷售。但二七區市場監管局仍從嚴處理，對二七路大商超市負責人進行行政約談，並作出50萬元的行政處罰。

另隨著肺炎疫情的發展，口罩成為了2020年春節期間被瘋搶的「年貨」，有地方賣的口罩10個裝竟然要價850元（約台幣3746元），且民眾花高價買到的口罩，還可能是假的。中新網報導，浙江金華市23日查獲了2.5萬只以仿製3M公司生產口罩為主的「假口罩」之後，浙江義烏25日也查獲問題口罩，其中包括「清輕」牌一次性口罩10萬餘只；無標識口罩5萬餘只，及KN95型3D折疊口罩45個。執法人員已對上述物品查扣並調查中。

另有網友爆料稱，有大量不明來源的口罩湧入代購圈。對此，3M公司表示，正全力組織口罩生產，也緊急調配近百萬隻防護口罩至武漢。消費者可通過掃描防偽二維碼的方式查詢自己買到的口罩的真假。

武漢肺炎疫情緊張期間，河南鄭州傳出一顆白菜要價台幣281元的「天價」。 圖／擷自影片 分享 facebook