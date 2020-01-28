最心酸春節 滯留在外的武漢人：我在網咖過除夕

武漢肺炎疫情蔓延，在封城之後，武漢機場關閉，武漢人只能從其他國家或城市輾轉回鄉，但許多地方現在都不允許湖北省居民入境，導致這些人回家之路格外遙遠。有人被迫在國外過年，還有人只能在網咖過除夕，堪稱最心酸的春節。

據澎湃新聞報導，武漢市文化和旅遊局27日凌晨發布的一封信，公布了仍在境外的武漢遊客數量有4096名。已經滯留在新加坡4天的武漢人李姝然就是其中之一。1月19日她抵達新加坡時，武漢市衛健委官網公布的新型冠狀病毒感染的肺炎病例還只有62例。8天後，1月27日，官方通報的全大陸確診病例已達2744例，其中武漢698例。

1月23日小年夜，武漢導遊穆歐一晚都沒有睡。這天凌晨2時許，他在手機上滑到武漢23日10時起封城的消息後，開始隱隱擔心。「我當時還只是想，如果所有公共交通停運，我該如何從武漢天河機場回家。」

穆歐表示，23日清晨6時許他接到了航班取消的消息，當天中午，他決定改簽最近的航班飛往杭州，並在手機上訂了一家當地的飯店。

可他當時還不知道，預訂的那家飯店早已張貼出公告，自1月19日起暫停接受武漢籍和武漢疫區歸杭的旅客入住。由於人們擔憂疫情擴散，部分武漢出境遊的旅遊團在返程時改簽航班、從其他城市入境後住宿和返漢交通等方面遇到了困難。

疫情漩渦中的武漢人出不去，漩渦之外的4096名武漢滯留旅客，歸途變得困難重重。

1月19日凌晨，武漢市衛健委官網還在公布兩天前的數據。通報顯示，截至1月17日24時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例。這時，李姝然已經抵達武漢天河機場準備登機，她早前就和同事一起在旅行社訂好去新加坡的機票和酒店，此時的天河機場已經開始對旅客進行體溫檢測。

同一班機飛新加坡的導遊穆歐18日晚就到機場清點他所帶團的人數，準備值機。他注意到，進機場的時候，如果被檢測出體溫高於37.3度，就會被強制隔離。穆歐帶領的團隊所有人體溫正常，而有的團隊出現體溫過高的人，當場就被扣了下來，禁止出境。

19日清晨5時許，飛機落地新加坡，穆歐接到旅行社通知，天河機場後續出境航班基本上全部被取消。

作為遊客的李姝然對此並不知情，但她也逐漸從微博等社交媒體上感知到武漢疫情的強烈波動。更讓她有些擔憂的是，在距離武漢4000多公里外的新加坡，電視上都在長時間播出有關這場疫情的新聞。

新加坡首例確診病例出現在23日，大年二十九。這天原本是李姝然回家的日子。第二天就是除夕，計畫中她本來是要和家人一起吃年夜飯的。

穆歐則一晚上都沒有睡。23日凌晨2時許，他還在玩手機，突如其來的消息打破了他的睡意——武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通告稱，自23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間另行通告。

躺在床上，他隱隱擔憂的是，第二天白天他飛回武漢的航班落地後，公共交通已經停運，他該如何從天河機場回到30多公里外的家。他用手機地圖導航算了算，如果從機場走回去，需要近8個小時。難以預料的是，阻擋他回家的豈止是這需要步行的8小時。4天後，他被隔離在了杭州的一家醫院裡。

1月23日，新加坡陽光明媚，武漢陰雨連綿。這天一大早，當李姝然和穆歐在新加坡機場得知當天飛往武漢的酷航航班被取消後，做出了兩種截然不同的選擇。

武漢封城令下，全大陸各地都感到警覺。隨著新冠肺炎確診病例日益劇增，武漢人在網路環境中遭遇到了不同程度的歧視。現實中，湖北人、武漢人在外地無法入住酒店，一些武漢返鄉人員信息洩露的現象頻現，讓李姝然對轉飛國內其他城市後再回漢的方式不太有信心。

她決定，暫時先不改簽，等待酷航再安排出後續直飛武漢的航班。於是，她又花費一萬多元人民幣訂了一家新加坡的酒店。

穆歐23日帶團到了新加坡機場，他了解到，他們當天可免費改簽飛往香港、廣州、杭州、南京、長沙等城市的航班。在徵求團隊旅客意見時，旅客均表示希望盡快回國，他們就直接改簽了離被取消航班起飛時間最近的一趟，飛往杭州。

做出決定後，穆歐在網上成功預定了一家杭州的酒店，打算23日晚先在杭州住一晚，第二天再想辦法回武漢。和他同機抵達杭州的一些旅客多來自湖北其他地市，一些人買了24日早晨的航班從杭州飛回宜昌，打算到了宜昌後再想辦法回到各自老家。

事實上，從杭州機場出關，每個人都會經過體溫的檢疫，穆歐安然離開機場。但當他到達預定酒店時才發現，這家酒店早已張貼出告示稱，為響應國家抗擊新冠肺炎號召，自1月19日起對武漢籍和武漢疫區歸杭旅客暫停辦理入住手續。當酒店得知他是武漢人之後，立刻報警了。

檢疫人員和警察幾乎是同時來的。他們先用耳溫槍給穆歐測量體溫，後又用體溫計再次確認他並無發熱症狀，但還是要求他隔離。檢疫人員、警察、酒店工作人員開始商量他的去處，期間，穆歐又給多個酒店打電話詢問是否可入住，當得知他是武漢人後，均回絕了。

商量之後，並無辦法。警察只要求他去隔離，卻也沒有為他指明去處，飯店又執意不許他住，他只好在深更半夜的杭州遊蕩。好不容易找到一家網咖，網管又對他武漢人的身分並不太在意，才終於落了腳，打開電腦熬時間。

此時已經是1月24日凌晨3時許，除夕，穆歐距離回武漢還有700多公里。