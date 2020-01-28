前線福建醫生車禍亡 女護士剃光頭防疫

福建浦城縣仙陽鎮中心衛生院副院長毛樣紅25日因防疫工作不幸身亡。據悉，其當晚9時在高速檢查站檢測過往車輛乘員的體溫。不料，一轎車途經此地看到信號後，誤將油門當剎車，致車輛失控，衝向毛樣紅。毛樣紅經搶救無效死亡。

福建衛生報報導，毛樣紅的兒子說：「25日(大年初一)本不是父親值班，因醫院人手不夠，父親主動申請頂班，眉想到就出事了。三年來家人第一次團聚，連年夜飯都沒來得及吃上。」

另據央視網報導，在武漢第一線還有個堅強的女護士，名叫單霞。這個「90後」女孩為徹底做好防疫工作，毅然剃去滿頭長髮。據了解，作為醫護工作者，剪短頭髮不僅可以避免交叉感染，也可以節約穿脫防護衣帽的時間，但是剃光長髮依舊是個不容易做出的決定。

她說，自己工作的院區被定為新一批救治肺炎定點醫院後，她把兩個孩子送離了身邊，銀行卡和密碼交由家人，因為毛髮也可能沾染病毒，自己動手在家剃光了長髮。

單霞26日在微信工作群中發了幾張自拍照，照片中的她，笑對鏡頭，但頭頂已不再是一頭烏黑秀髮，她把頭髮剃光了。這幾張照片讓同事感動不已。她安慰眾人說：「沒事，準備工作做好才能上戰場，頭髮沒了還可以再長。」