粗心家長誤用50度白酒當水沖奶 2個月大女嬰急洗胃恐傷神經系統

女嬰的家人餵奶時突然發現氣味有異，後來才揭發將50度白酒誤當開水。（《都市快報》圖片） 分享 facebook 照顧初生小孩事事都要細心，否則發生意外可大可小。浙江一名粗心家長早前為2個月大女兒沖奶粉，一時心急竟將50度的白酒當成清水，女嬰喝過以白酒沖成的奶後滿面通紅，幸父母及時發現送院搶救，洗胃後並無大礙。醫生警告，嬰兒身體各系統尚未成熟，不能分解酒精，有機會引發後遺症影響大腦發育。

大陸傳媒報道，浙江省嵊州市一醫院近日接到急症個案，一名2個月大女嬰意外喝下了50度白酒入院，需要即時搶救，醫護人員得知消息即時準備。家人表示，事發時因女嬰哭鬧，家人心痛之下，一時情急誤拿了放於礦泉水樽內的50度白酒當成冷開水，將1000毫升白酒混入了500毫升的熱水中，沖奶並餵給女嬰。後來眾人發現奶的氣味有異，發現時女嬰已喝了約10毫升「加料」奶，於是立即求醫。

女嬰送抵醫院後臉色通紅，不哭不鬧地睡着，醫護人員即時為她洗胃，插喉抽出胃部內的殘留物，第一筒抽出時已能聞到濃濃的酒精氣味，後來味道漸淡，一直抽了第七、八筒。20分鐘後，醫生確認女嬰的胃部再無酒精殘留物後才停手，女嬰經治療後情況穩定，乖巧的躺於媽媽懷中。

醫生事後指，嬰兒身體尚未成熟，喝下酒精絕非「意外醉一回」般簡單，因他們的消化系統尚未完善，酒精或損害胃、肝及神經系統，影響大腦發育。醫生又提醒家長，要妥善收好家中3類容易引發意外的物物，首先是易被孩子吞服的小物，如鈕扣、波子、電磁等；其次是成人的藥物，包括血壓藥、消毒酒精等；最後則為殺蟲劑、滅鼠劑或農藥等具劇毒的化學品。

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文章授權轉載自《香港01》