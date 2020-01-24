上海專家：抗愛滋病藥物能有效治療武漢肺炎

針對武漢肺炎的治療，上海市公共衛生臨床中心副主任兼中心感染科主任盧洪洲指出，透過武漢早期患者的臨床經驗，一款抗愛滋病藥物對新型冠狀病毒感染肺炎治療有效，目前上海確診案例全部使用該藥。

截至23日24時，上海市累計發現新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已達20例。「上海市公共衛生臨床中心」微信公眾號24日刊登一篇由盧洪洲署名，題為「面對新型肺炎，我們並非束手無策—2019新型冠狀病毒的抗病毒治療選擇」的文章，針對如何治療武漢肺炎提出上述論點。

盧洪洲隨後就此接受媒體訪問時表示，從武漢的實際臨床經驗來看，愈早使用該藥物愈好，因為這款抗愛滋病藥物能抑制病毒，沒有病毒了就沒有後續損傷，上海從第一例患者開始就使用這類藥物，目前來看還是有一定的效果。

盧洪洲在文章中表示，23日前被確診感染新型冠狀病毒的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發接受媒體採訪時表示，愛滋病治療藥物洛匹那韋/利托那韋片（Lopinavir/ritonavir，LPV/r，大陸商品名為「克力芝」，台灣稱「快利佳」）對他很有效，服用後只用了一天體溫就好轉。

文章稱，實際上，大陸國家衛生健康委頒布的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案」試行版本（目前已更新至第三版）中，已指出「克力芝」可試用於新型冠狀病毒的抗病毒治療。