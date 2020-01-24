武漢封城囤糧…這款泡麵無人搶？ 網友：小時候吃過有陰影

有大陸網民笑言，即使封城了，香菇燉雞麵還是最難吃的。（微博圖片） 分享 facebook

武漢肺炎疫情未受控，武漢昨率先封城，引發武漢人「逃亡潮」，仍然留守的當地居民紛紛出外採購糧食。自昨日起，不少武漢人在微博分享市內情況，超市內的新鮮蔬菜被搶購一空，但其中一張照片引起網民關注，一個即食麵貨架幾乎被搶空，只有最上一排的即食麵無人搶，令人不禁問「到底有多難吃」。然而真的有網民回應稱這口味非常詭異，「上次吃得我要嘔了」。

為防肺炎擴散，武漢市內交通停運，其他省的市民故然安心，但武漢人卻相當頭痕，要四出張羅日用品及食物，「#武漢封城後的市民生活」頓時成為微博熱搜項目，留在武漢的人亦不時上載市內情況，有人就分享超市的食物架貨，發現中午及傍晚有明顯差別，不少食物已被搶光。

除了新鮮蔬菜，放得又擺得的即食麵當然是搶手貨，微博瘋傳一張照片，顯示即食麵的貨架幾乎被搶光，但奇就奇在最高一排，一袋袋綠色包裝的即食麵沒人搶，令網民非常好奇。

發帖者笑稱「事實證明，就算封城了，香菇燉雞麵還是最難吃的」，不禁令人聯想到，在最需要買糧食的時刻，竟有即食麵難吃到無人想買。然而有相當熟識該品牌的網民稱，「區分一下香菇燉雞和小雞燉蘑菇哦」，因為兩款的包裝相似。隨即有一班「苦主」現身，紛紛訴說香菇燉雞口味非常難吃，形容「味道太詭異了」，又解釋這口味聞起來很香，「吃起來實在是……」，甚至說小時候吃過一次後有陰影。

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文章授權轉載自《香港01》