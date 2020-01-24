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科技催生 陸新四大年俗出爐

2020-01-24 04:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

今天是2020年農曆除夕，在22日的返鄉列車上，鐵路工作人員為旅客表演節目。 新...
今天是2020年農曆除夕，在22日的返鄉列車上，鐵路工作人員為旅客表演節目。 新華社
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每當大街小巷掛上福字時，春節就要到了。隨著社會經濟發展，「走親戚」、「穿新衣」、「吃大餐」已成常規項的今天，科技與傳統年俗結合催生新年俗、新體驗。

中新社報導，近日，由中國新經濟研究院發佈的「中國新年俗發展趨勢報告」顯示，集五福、雲拜年、搶紅包、全家遊被票選為21世紀「新四大年俗」。與之相對的是，舞獅、放鞭炮、殺豬、手寫春聯等逐步淡出生活。

「新四大年俗」其實可分兩類，雲拜年、全家遊是人們生活消費方式的變化；集五福、搶紅包則是人們傳遞祝福方式的改變。

中國新經濟研究院專家、浙江省社科院經濟研究所所長徐劍鋒表示，科技的發展對春節的影響確實挺大，他小時候給長輩拜年都需要敲門磕頭拿糖果，後來是寄信、發明信片，再後來打電話、發短信，再接著是用支付寶紅包直接轉賬，以後說不定直接VR拜年了。

「這背後是通信從2G到5G的跨越，科技在飛速發展。從這點來說，年俗形式變化體現社會進步。科技感、國際化也將是中國新年俗的發展趨勢」。徐劍鋒說。

浙江省民俗專家顧佳希認為，新年俗的出現並不代表著對傳統年俗的否定，都是對美好願望、團聚祝福的傳承。新年俗就是新技術與傳統年俗內涵融合產生。「數字時代已經到了，我們在跟上時代發展的同時，也不能丟棄傳統」。

顧佳希表示，讓男女老少都能參與到新年俗中，才能不斷擴大年俗文化傳承的範圍，讓年味歷久彌新。

拜年

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