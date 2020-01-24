陸首次承建 莫斯科地鐵隧道提前通

「2019年項目取得關鍵性突破，所有隧道一年內全部順利貫通。」中國鐵建股份有限公司（中國鐵建）莫斯科地鐵項目經理薛立強日前表示，得益於中方的管理標準、技術和設備，地鐵建設團隊克服天氣寒冷、地質複雜等困難，提前3個月完成項目所有隧道貫通任務。

新華社報導，2017年，中國鐵建獲得莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目，這是中國鐵建承建的首個莫斯科地鐵項目。中國地鐵建設者攻堅克難，用實際行動為「中國製造」打造靚麗名片。

「我們在施工現場連續駐守60個小時，一刻都不敢閉眼，重點監控車站、隧道和地面沉降情況。」薛立強回憶起去年4月盾構機接收現場，那時的場景依舊曆歷在目。

安全、高效、保質保量，中國建設者嚴謹的工作態度、高效的工作模式贏得俄方業主讚賞。去年莫斯科市政府向薛立強等8名項目管理團隊成員及5名盾構施工人員頒發感謝信，讚揚中國鐵建為莫斯科地鐵發展及造福莫斯科市民作出的傑出貢獻。

莫斯科市副市長胡斯努林曾表示，中國鐵建作為首家參與莫斯科地鐵建設的中國施工方，承建了項目中多個複雜區間，中國建設者為莫斯科地鐵建設帶來新經驗，期待未來可以和中國夥伴展開更多合作。

去年2月，在莫斯科市政府提議下，中國鐵建獲得莫斯科地鐵第三換乘環線東段約3公里線路盾構施工合同，4月又獲得莫斯科地鐵西南線項目施工合同。

薛立強說，用於貫通第三換乘環線東段的「勝利」號大型盾構機已於去年12月抵達施工現場，預計今年5月開始動工。這台由中國鐵建自主研發的盾構機專門針對莫斯科地質和氣候條件進行了改進，性能優異，掘進速度快。

為降低地鐵建設成本、主動掌控工期進度，中國鐵建在距莫斯科市120公里的普羅特維諾市建立了管片廠。該廠去年7月正式投產，管理團隊由6名中國人和14名俄羅斯人組成。