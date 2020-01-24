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養殖改造 寧德海域獲新生

2020-01-24 04:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

位於福建東部沿海的寧德市，海域面積4.46萬平方公里，沿海岸線從北到南有20多個港灣，擁有世界級天然深水良港三都澳。三都澳官井洋，是中國唯一大黃魚內灣性產卵場。

中新社報導，歷經30多年的發展，寧德全市大黃魚育苗量超過20億尾，產量達14.65萬噸、約佔全國產量的80%，產業產值超過100億元人民幣，直接從事大黃魚養殖、加工的有10多萬人，獲稱「中國大黃魚之都」。

然而，上世紀80年代以來，三都澳海域海上養殖「無證、無序、無度」，破舊的木板、白色泡沫浮球和飲料瓶四處飄散，破壞了生態環境、危害海上交通安全。2018年以來，當地開展綜合整治，重現碧海藍天景象。

福建三都澳食品有限公司是福建省最大的大黃魚養殖企業。該公司海上養殖負責人宋向國表示，該片養殖區共有84口新型塑膠抗風浪深水網箱，年產量4000噸；通過養殖設施升級改造科學規劃佈局，流水更暢通、魚病發生減少了，不僅提升魚類成活率和品質，還避免了海漂垃圾的產生，有利於海洋生態環境改善。

自開展清海以來，寧德市蕉城區按照海域所有權屬於國家、使用權由國有海域經營公司競拍獲得、養殖權由村集體與國有海域經營公司簽訂承包合同獲得、承包權由養殖戶與村集體簽訂養殖承包合同獲得的改革辦法，推動藻類養殖走上法治化、規範化軌道。

2019年1月底，礁頭村率先對村裡130畝藻類養殖海域進行公開抽籤，以10畝為1個單位劃分為13個片區，每10畝每年6000元，承包期為3年。

截至目前，蕉城區共清退違規養殖龍鬚菜61298畝；完成養殖區和限養區漁排升級改造74114口，貝藻類升級改造39000畝，發放補助資金1.65億元，有力促進漁業轉型，養殖業規範化、集約化發展。

蕉城區海上養殖綜合整治現場指揮部辦公室主任周林義表示，將漁業養殖和旅遊業進行融合，海面黃、白、藍相間，非常規範，老百姓也說，今天這海終於恢復到了30年前海清水淨的環境。

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