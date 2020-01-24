親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

公共交通便捷！春運摩托軍團變散兵

2020-01-24 04:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

今天是牛2020農曆除夕，返鄉大軍已在日前陸續上路。從廣東中山回到廣西藤縣這條路，王觀旺走了10年。

從2010年到2013年，他是浩浩蕩蕩的「摩托大軍」中一員，每年跟著「摩托軍團」一路騎回家鄉。但近幾年有些不一樣了。

新華社報導，「從2014年開始，我有時搭乘動車回家，有時自己開車回去。搭動車要2個多小時，開車要4個多小時。方便快捷多了，不用受冷受累了。」來自廣西梧州市藤縣大黎鎮白祝村的王觀旺今年選擇自己開車回去，帶上妻子小孩，後備廂裡的年貨堆得滿滿噹噹。

「以前載著妻子騎摩托車回家，300多公里，跑一趟要十個小時左右，中途要停下來休息好幾次。天氣寒冷，風又大，吹得臉生疼，一下車手腳都凍僵了。」王觀旺回憶道，途中常常遇到下雨天，路上濕滑，轉彎的時候摩托車一不小心就會打滑。

春運期間，數以萬計外出務工人員會選擇騎摩托車返鄉過年，他們騎著摩托車，從珠三角地區出發，演繹著一年一度的中國式遷徙。位於廣東和廣西交界處的梧州東出口春運服務站，是他們必經路段之一。

「2012年至2014年是摩托大軍返鄉的巔峰時期，春運期間車流量達到20多萬輛，就像候鳥遷徙一樣。」梧州市公安局交警支隊指揮中心民警鄧國強說。今年是他參加春運服務工作的第20個年頭，多年來，他見證著「摩托大軍」從「軍團」到「散兵」的變化。

「從2015年開始，從廣東進入廣西境內的摩托車流量，逐年遞減。今年更加明顯，摩托大軍數量大大減少。」鄧國強說。

在他看來，公共交通的快速發展以及人們的生活水平提高是造成這種變化的重要原因。

「現在交通網絡四通八達，多條連接廣東至廣西的高速公路開通，加上動車、高鐵線路的陸續增加，人們出行方式有了更多選擇。」鄧國強說，隨著人們的生活水平不斷提高，外出務工人員的工資福利待遇同步提升，也有不少人購置了小汽車並選擇自駕車返鄉。

2014年底，南廣、貴廣高鐵開通後，公交化開行的高鐵列車改變了人們的出行方式。

目前，途經梧州的南寧至廣州高鐵每天往返達70多個車次，返鄉人員可由廣東地區乘坐動車或高鐵直達廣西區內的南寧、貴港、玉林、百色以及西南地區的昆明、貴陽等城市。同時，梧州市域已有廣州至梧州高速公路、廣佛肇省際通道等多條連接廣東的大通道，極大方便了在廣東務工人員自駕車返鄉。

高鐵春運高速公路

延伸閱讀

魁北克雪地摩托車掉入冰湖 1死5失蹤

武漢肺炎／陸證實「無武漢旅行史」病例 廣東現...

廣東進出口微跌 仍居陸首位

廣東自貿區銀行、保險業 改備案制

相關新聞

大陸防疫！7部春節檔期電影全部暫停上映

2020-01-23 16:44

北京故宮防疫 25日起閉館

2020-01-24 01:53

陸女大嗑「蝙蝠菜」 網友見圖驚呼：真的很想吐

2020-01-23 18:34

養殖改造 寧德海域獲新生

2020-01-24 04:53

陸首次承建 莫斯科地鐵隧道提前通

2020-01-24 04:53

粵港澳大灣區 加快內外基礎設施互聯互通

2020-01-24 04:52

白雲機場──港珠澳大橋口岸 快線通車

2020-01-24 04:52

長沙磁浮快線 時速破140公里

2020-01-24 04:52

科技催生 陸新四大年俗出爐

2020-01-24 04:52

加德滿都直飛重慶 親炙珠峰

2020-01-24 04:52

曾與40官員上床 甘肅女貪官判12年

2020-01-23 14:34

一晚喝掉16萬茅台 國企老董被撤職

2020-01-23 14:33

職業歧視！竟有大樓明文：不准外送員搭電梯

2020-01-23 14:20

陳國強辭TVB主席 入主8年屢與花旦傳緋聞

2020-01-23 14:17

陸春節假期 出入境日均187萬人次

2020-01-23 05:38

台美食業者：大陸年味較濃

2020-01-23 01:48

廣東進出口微跌 仍居陸首位

2020-01-23 01:48

港人想61歲退休 逾6成儲備不足

2020-01-23 01:48

廣東自貿區銀行、保險業 改備案制

2020-01-23 01:48

7大片搶春節檔 票房生「疫」外

2020-01-23 01:48

護珊瑚礁 南沙群島增監測

2020-01-23 01:48

深圳國企一晚喝掉70萬茅台 董事長被撤職

2020-01-22 17:38

任正非重返達沃斯：不怕美打壓華為

2020-01-22 16:06

公安部原副部長收賄1446萬 孟宏偉判13年半

2020-01-22 16:05

「洋五毛」法庭外挺孟晚舟？外媒：疑100元雇來

2020-01-22 16:04

故宮「荷包口紅」一支199元 網友：荷包空了

2020-01-22 15:48

血流不止「醫鬧」中國：北京砍殺「天才仁醫」案

2020-01-22 08:30

雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18

兩岸小圍爐 布農小朋友唱歌謠

2020-01-22 02:18

年輕世代有創意 「萌萌噠」綿竹年畫受捧

2020-01-22 02:18

浙江海岸管家 抓排汙、揪網捕

2020-01-22 02:17

紅三代開車闖北京故宮 院長道歉、副院長停職

2020-01-22 00:34

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32
看更多

熱門文章

陸女大嗑「蝙蝠菜」 網友見圖驚呼：真的很想吐

2020-01-23 18:34

陳國強辭TVB主席 入主8年屢與花旦傳緋聞

2020-01-23 14:17

武漢肺炎疫情蔓延 陸股豬年23日大跌封關

2020-01-23 15:47

職業歧視！竟有大樓明文：不准外送員搭電梯

2020-01-23 14:20

曾與40官員上床 甘肅女貪官判12年

2020-01-23 14:34

孟晚舟案 控方陳詞指關鍵是詐騙銀行而非制裁

2020-01-23 11:51

大陸防疫！7部春節檔期電影全部暫停上映

2020-01-23 16:44

比照SARS集中醫治 武漢擬6天建千床醫療站

2020-01-23 23:44

一晚喝掉16萬茅台 國企老董被撤職

2020-01-23 14:33

生肖屬鼠...齊白石畫鼠無數盡現精靈趣味 最高拍出4700萬落槌價

2020-01-23 14:26

林鄭：習近平3度保證 不收緊對港管治

2020-01-23 13:56

武漢肺炎拖累亞股倒地 港股挫逾600點陸股暴跌3%

2020-01-23 13:25

人行今續做TMLF 春節前夕放錢1兆

2020-01-23 12:01

楊潔篪或於二月赴日 為習近平訪日鋪路

2020-01-23 10:47

人民幣急貶 豬年跌了2.7%

2020-01-24 01:53

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

特派員在現場／經濟低潮…北京市民的焦慮

2020-01-24 01:53

港府紓解民困 弱勢社群反應正面

2020-01-23 14:56

北京故宮防疫 25日起閉館

2020-01-24 01:53

公共交通便捷！春運摩托軍團變散兵

2020-01-24 04:53

養殖改造 寧德海域獲新生

2020-01-24 04:53

陸公告個人境外所得納稅政策

2020-01-24 04:52

武漢肺炎疫情緊繃 陸股大跌封關 亞歐哀號

2020-01-24 00:11

陸首次承建 莫斯科地鐵隧道提前通

2020-01-24 04:53

人行穩流動性 放錢1兆

2020-01-24 01:53

天津對歐盟進出口總值 去年漲3.2%

2020-01-24 04:52

粵港澳大灣區 加快內外基礎設施互聯互通

2020-01-24 04:52

長沙磁浮快線 時速破140公里

2020-01-24 04:52

科技催生 陸新四大年俗出爐

2020-01-24 04:52

白雲機場──港珠澳大橋口岸 快線通車

2020-01-24 04:52

加德滿都直飛重慶 親炙珠峰

2020-01-24 04:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top