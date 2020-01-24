公共交通便捷！春運摩托軍團變散兵

今天是牛2020農曆除夕，返鄉大軍已在日前陸續上路。從廣東中山回到廣西藤縣這條路，王觀旺走了10年。

從2010年到2013年，他是浩浩蕩蕩的「摩托大軍」中一員，每年跟著「摩托軍團」一路騎回家鄉。但近幾年有些不一樣了。

新華社報導，「從2014年開始，我有時搭乘動車回家，有時自己開車回去。搭動車要2個多小時，開車要4個多小時。方便快捷多了，不用受冷受累了。」來自廣西梧州市藤縣大黎鎮白祝村的王觀旺今年選擇自己開車回去，帶上妻子小孩，後備廂裡的年貨堆得滿滿噹噹。

「以前載著妻子騎摩托車回家，300多公里，跑一趟要十個小時左右，中途要停下來休息好幾次。天氣寒冷，風又大，吹得臉生疼，一下車手腳都凍僵了。」王觀旺回憶道，途中常常遇到下雨天，路上濕滑，轉彎的時候摩托車一不小心就會打滑。

春運期間，數以萬計外出務工人員會選擇騎摩托車返鄉過年，他們騎著摩托車，從珠三角地區出發，演繹著一年一度的中國式遷徙。位於廣東和廣西交界處的梧州東出口春運服務站，是他們必經路段之一。

「2012年至2014年是摩托大軍返鄉的巔峰時期，春運期間車流量達到20多萬輛，就像候鳥遷徙一樣。」梧州市公安局交警支隊指揮中心民警鄧國強說。今年是他參加春運服務工作的第20個年頭，多年來，他見證著「摩托大軍」從「軍團」到「散兵」的變化。

「從2015年開始，從廣東進入廣西境內的摩托車流量，逐年遞減。今年更加明顯，摩托大軍數量大大減少。」鄧國強說。

在他看來，公共交通的快速發展以及人們的生活水平提高是造成這種變化的重要原因。

「現在交通網絡四通八達，多條連接廣東至廣西的高速公路開通，加上動車、高鐵線路的陸續增加，人們出行方式有了更多選擇。」鄧國強說，隨著人們的生活水平不斷提高，外出務工人員的工資福利待遇同步提升，也有不少人購置了小汽車並選擇自駕車返鄉。

2014年底，南廣、貴廣高鐵開通後，公交化開行的高鐵列車改變了人們的出行方式。

目前，途經梧州的南寧至廣州高鐵每天往返達70多個車次，返鄉人員可由廣東地區乘坐動車或高鐵直達廣西區內的南寧、貴港、玉林、百色以及西南地區的昆明、貴陽等城市。同時，梧州市域已有廣州至梧州高速公路、廣佛肇省際通道等多條連接廣東的大通道，極大方便了在廣東務工人員自駕車返鄉。